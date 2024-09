Molte vittime segnalate a causa degli incendi boschivi in Portogallo.

In diverse regioni del Portogallo, gli incendi boschivi stanno causando devastazione. Purtroppo, almeno tre persone hanno perso la vita, tra cui un eroico pompiere. Le autorità esortano i cittadini a restare in casa e a risparmiare acqua il più possibile.

Tre vite sono state reclamate dai feroci incendi nella distretto di Aveiro, situato nel nord del Portogallo. Dopo l'infarto fatale di un pompiere in servizio la notte precedente, i corpi di altre due anime perite sono stati scoperti. Le autorità hanno segnalato un totale di 17 vittime, sia pompieri che civili, in questa tragedia.

Più di 3.500 pompieri, personale della protezione civile e soldati sono stati mobilitati temporaneamente per combattere gli incendi in diverse regioni del Portogallo, una nota meta turistica. André Fernandes, a capo dell'Autorità per la Protezione Civile (ANEPC), ha dichiarato: "La situazione è complessa, ma non è ancora fuori controllo".

Il Primo Ministro Luís Montenegro ha cancellato tutti i suoi appuntamenti fino a martedì sera, dimostrando solidarietà con le persone colpite.

Aiuto dell'UE

Dopo la richiesta di aiuto del governo portoghese attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, l'assistenza è stata prontamente offerta: Spagna, Francia, Italia e Grecia hanno inviato ciascuna due aerei antincendio, come riferito dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. Gli aerei spagnoli erano previsti per arrivare il lunedì.

Mentre gli incendi divampavano in tutto il paese, l'attenzione del pubblico era principalmente concentrata su Aveiro, dove infuriavano incendi di grandi e piccole dimensioni. Nella città di Albergaria-a-Velha, con una popolazione di circa 25.000 abitanti, diverse case, attività commerciali e veicoli sono stati divorati dalle fiamme, situata circa 60 chilometri a sud di Porto. Il fumo ha oscurato il cielo sulla capitale regionale di Aveiro e su altre comunità di questa regione costiera. Le autorità hanno esortato i cittadini a restare in casa e a risparmiare acqua il più possibile.

Vari importanti autostrade e alcune strade secondarie sono state parzialmente chiuse a causa degli incendi. I servizi di trasporto pubblico, come treni e autobus, sono stati notevolmente interrotti. Circa 70 persone hanno dovuto essere evacuate da diverse località, apparentemente dall'Autorità per la Protezione Civile.

Avviso di incendi in corso

Una delle due vittime del lunedì era un dipendente, di 28 anni, di un'azienda forestale, colto di sorpresa dal fuoco nel bosco. La seconda vittima, come il pompiere del giorno prima, è morta per un attacco di cuore mentre combatteva le fiamme vicino alla propria casa, secondo i resoconti. L'identità di questa persona non è stata ancora rivelata.

Gli incendi ad Aveiro sono iniziati domenica sera, ma le cause sottostanti rimangono ignote. Contestualmente, sono stati segnalati incendi boschivi più grandi in altre regioni del Portogallo. Con le condizioni meteorologiche avverse, c'è attualmente un alto rischio di incendi boschivi in tutta la penisola iberica fino a martedì sera. Finora, il Portogallo è stato fortunato a evitare grandi incendi boschivi quest'anno.

L'Unione Europea, in risposta alla richiesta di aiuto del Portogallo attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE, ha fornito assistenza. Spagna, Francia, Italia e Grecia hanno ciascuna inviato due aerei antincendio per aiutare a combattere gli incendi boschivi.

Nonostante l'assistenza dell'Unione Europea, gli incendi in Portogallo continuano a rappresentare una minaccia significativa, soprattutto nella distretto di Aveiro e nelle zone circostanti.

Leggi anche: