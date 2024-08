- Molte scuole affrontano nuove minacce di esplosivi

Questa mattina, numerosi istituti scolastici in Turingia hanno ricevuto avvisi di bomba. Al momento, almeno due istituti a Erfurt, un altro a Gräfenroda (regione di Ilm), uno a Gera e uno a Jena sono stati coinvolti, ha dichiarato un portavoce del quartier generale della polizia dello stato. Potrebbero esserci ulteriori scuole aggiunte alla lista. Il modo in cui questi avvisi sono stati consegnati non è stato ancora rivelato. Verranno fornite presto ulteriori informazioni sulle precauzioni adottate.

Nelle ultime settimane, ci sono state numerose segnalazioni di minacce di bomba nelle scuole della Turingia. Circa una settimana fa, un totale di 13 scuole hanno ricevuto queste minacce tramite una trasmissione via e-mail. Dopo le ispezioni della polizia, tutte le scuole interessate hanno ricevuto il via libera.

Gli avvisi di bomba hanno causato incertezza e disordini tra gli studenti e il personale di queste scuole della Turingia. Nonostante le indagini in corso, si consiglia ai genitori di ritirare i loro figli da scuola prima del solito come misura precauzionale.

