- Molte prove di lingua manipolate ingiustamente - Un imbroglione condannato

In un'organizzazione ben strutturata, una coppia di fratelli originari del Baden-Württemberg ha prodotto e venduto documenti falsificati come certificati linguistici e documenti dell'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati a diverse persone. Il fratello maggiore, di 32 anni, e il fratello maggiore di 6 anni hanno ricevuto rispettivamente condanne detentive di 4 anni e 8 mesi e 4 anni dal tribunale regionale di Stoccarda. Sono stati accusati di falso in 355 casi. I due fratelli, entrambi nati in Kosovo, hanno confessato dettagliatamente. Il fratello più giovane è ancora detenuto per accuse simili.

La coppia di Aspach (distretto di Rems-Murr) aveva annotato nomi, indirizzi, prezzi e debiti pendenti sui loro taccuini. Si stima che i guadagni illeciti ammontino ad almeno €313.940, secondo il giudice presidente. Le falsificazioni sono state eseguite professionalmente utilizzando supporti di memorizzazione manipolati con risultati dei test alterati, accessibili tramite codici QR. I documenti falsi sono stati consegnati ai clienti in un ristorante a Backnang, per posta o attraverso una sospetta scuola di lingua complice a Ellwangen. Circa 220 volte, i clienti hanno presentato i documenti falsi alle autorità per ottenere il permesso di soggiorno o la cittadinanza.

Dal 2008, i test linguistici sono obbligatori per gli immigrati che cercano la cittadinanza tedesca. Lo scopo è verificare se hanno una sufficiente padronanza della lingua tedesca per comunicare efficacemente nella vita di tutti i giorni, al lavoro e con le autorità. Le sentenze non sono ancora definitive e entrambi gli individui hanno la possibilità di appellarsi. Le pene detentive rientrano nell'intervallo concordato tra la difesa e l'accusa.

I documenti falsificati, tra cui i certificati linguistici e i documenti dell'Ufficio Federale per la Migrazione e i Rifugiati, sono stati inizialmente elaborati e distribuiti da una scuola di lingua a Ellwangen, sospettata di essere un complice. Dopo i loro crimini, i fratelli sono stati condannati dal tribunale di primo grado di Stoccarda.

Leggi anche: