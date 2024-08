- Molte proteste scoppiano durante il fine settimana elettorale <unk>, le forze dell'ordine pattugliano attivamente

I poliziotti della Turingia hanno molto da fare con le prossime elezioni statali. variousi città hanno programmato raduni e proteste, come annunciato dalla sede centrale della polizia dello stato. Inoltre, i partiti politici ospiteranno le loro celebrazioni elettorali domenica. L'attenzione principale è su Erfurt, ma si prevedono anche proteste a Jena e Weimar. Saranno dispiegati oltre 600 agenti in entrambi i giorni.

Domenica ci saranno diverse proteste intorno al parlamento statale dal pomeriggio a tarda sera. Poiché il parlamento ospiterà anche centinaia di giornalisti in quel giorno, sarà protetto da barriere. Si consiglia ai residenti e ai residenti vicini di prepararsi a limitazioni.

Sono già state programmate diverse proteste per sabato nel centro di Erfurt. L'estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) sta radunando i propri sostenitori per l'ultima spinta elettorale e una contromanifestazione contro l'evento dell'AfD è stata annunciata. Secondo la polizia, si prevedono fino a 5.000 persone. Sono probabili restrizioni del traffico e disagi per i trasporti pubblici. La situazione viene descritta come "fluida".

Al momento, la polizia non ha segnalazioni di minacce specifiche legate alle elezioni statali. Tuttavia, non è da escludere che possano verificarsi disturbi, inclusi eventuali atti criminali, in relazione alle manifestazioni e agli eventi registrati. Queste saranno gestite efficacemente. La polizia si considera un protettore imparziale del diritto di assemblea.

A causa dell'ampio utilizzo degli spazi pubblici per proteste e celebrazioni politiche, sono previste numerose restrizioni del traffico e disagi per i trasporti pubblici. Con l'ampio utilizzo di barriere intorno al parlamento statale, i residenti e i residenti vicini devono prepararsi a limitazioni.

