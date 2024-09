- Molte persone, tra cui bambini, subiscono gravi ferite in un incidente di trattore.

Tre giovani e una donna di 45 anni sono in condizioni critiche a seguito di un incidente che ha coinvolto un trattore e un rimorchio nella regione della Turingia, vicino al confine con l'Assia. Il trattore, durante un'escursione personale, è uscito di strada in una strada forestale ripida e ghiaiosa a Sünna, un quartiere di Unterbreizbach, secondo il rapporto della polizia. L'operatore del trattore ha apparentemente perso il controllo, causando il ribaltamento del veicolo. Il rimorchio trasportava nove bambini di età compresa tra 4 e 13 anni e la donna di 45 anni.

Gli elicotteri medicali di emergenza hanno trasportato i feriti gravi in ospedale, secondo la polizia. Tre bambini e il 70enne operatore del trattore hanno subito gravi ferite. Altri tre bambini hanno riportato ferite lievi. Oltre ai vigili del fuoco e ai servizi di emergenza, anche la squadra di risposta ai disastri è stata inviata sulla scena. La polizia sta gestendo la situazione come un incidente. Secondo la procedura standard in simili situazioni, è stata avviata un'indagine su accuse di lesioni fisiche colpose contro il conducente.

