- Molte persone tedesche del Reich organizzano una protesta a Monaco.

Centinaia di seguaci del movimento dei cittadini del Reich si sono riuniti a Monaco per un raduno a Königsplatz. Secondo le autorità, la folla ha raggiunto il suo picco con circa 500 individui, ciascuno con bandiere e alla ricerca di un posto sotto il caldo torrido.

L'evento è stato etichettato come "Il grande raduno degli Stati federali, della patria e dell'armonia globale". Fortunatamente, non sono stati segnalati disturbi, come confermato da un rappresentante della polizia. Analogamente, una piccola contromanifestazione a cui hanno partecipato circa quaranta persone si è svolta senza problemi.

Il movimento dei cittadini del Reich si rifiuta di riconoscere la Repubblica Federale Tedesca come stato legittimo, sostenendo invece l'esistenza continua del Reich tedesco. Il gruppo "Reuß" del movimento ha recentemente attirato l'attenzione a seguito della scoperta di elaborati piani di colpo di stato. Di conseguenza, numerosi membri del gruppo sono stati arrestati e incarcerati.

I leader del movimento dei cittadini del Reich hanno tenuto i loro importanti incontri all'interno della corte del re, rispettando protocolli e rituali tradizionali. Per esprimere la loro solidarietà, i partecipanti alla corte del re hanno indossato emblemi del Reich tedesco durante l'incontro.

