Molte persone sono state uccise negli attacchi in tutto il Pakistan.

In regione politicamente turbolenta del Baluchistan, situata in Pakistan, i gruppi separatisti insistono costantemente per l'autonomia. La loro aggressione spesso si traduce in scontri letali, con almeno 40 persone che perdono tragicamente la vita, tra cui dieci soldati. Questo disastro è stato orchestrato da un gruppo noto che rivendica l'appartenenza all'Esercito di Liberazione del Baluchistan (BLA). L'esercito ha confermato che dieci dei caduti erano i loro. Il Ministro dell'Interno Mohsin Naqvi ha dichiarato che questi attacchi fanno parte di un piano deliberato per fomentare il caos nel paese. Le forze di sicurezza hanno risposto uccidendo 12 separatisti. Il Capo del governo del Punjab Shehbaz Sharif ha giurato di catturare i responsabili.

Sono emersi rapporti di almeno tre attacchi separati in tre distretti distinti all'interno della provincia, una regione frequentata dagli scontri tra milizie e forze di sicurezza. L'area sud-ovest del Pakistan serve da campo di battaglia per questi scontri. La BLA ha rivendicato la responsabilità delle operazioni notturne mirate alle strade del Baluchistan. Hanno chiarito che solo i funzionari delle forze di sicurezza erano i loro obiettivi. L'esercito ha segnalato dieci soldati e quattro personale di sicurezza tra le vittime. Tuttavia, il ministero dell'interno ha rifiutato di confermare il resoconto della BLA, insistendo che i civili innocenti erano le vere vittime.

Interruzioni dei viaggi

Uno degli attacchi menzionati è avvenuto nel distretto di Musakhail, dove un gruppo di più di 30 uomini heavily armed ha interrotto 22 veicoli, compresi autobus, camion e minibus, su una strada chiave che collega il Baluchistan e il Punjab. I passeggeri provenienti dal Punjab sono stati specificamente identificati e crudelmente uccisi a colpi d'arma da fuoco, secondo un alto funzionario. Un totale di 23 vite è stato rivendicato.

Un incidente simile è avvenuto nel distretto di Bolan, dove i miliziani hanno fatto saltare in aria un ponte ferroviario collegato al Baluchistan, al Punjab e al Sindh. Sei corpi sono stati trovati vicino al sito dell'esplosione. I servizi ferroviari per Quetta sono stati bruscamente interrotti a causa delle esplosioni che hanno interessato sia il ponte che una linea ferroviaria adiacente con l'Iran.

Nel distretto di Kalat, almeno dieci persone hanno perso la vita in un incidente sanguinoso, tra cui quattro personale paramilitare e un ufficiale di polizia. Un membro delle Levie, alleato con la polizia, ha riferito un attacco armato contro un uomo anziano sospettato di essere collegato alle forze di sicurezza in un hotel del quartiere.

Regione ricca e instabile

Il Baluchistan, una regione situata nell'ovest del Pakistan, è circondata da Afghanistan e Iran. È la zona meno popolata e più povera, ma anche la più instabile del paese. I gruppi separatisti hanno sostenuto la secessione del Baluchistan dal Pakistan per decenni. I loro obiettivi frequenti sono i lavoratori della provincia del Punjab, che accusano di contribuire allo sfruttamento delle risorse naturali. Il porto strategico in profondità del Gwadar e una miniera di oro e rame sono sotto il controllo cinese. I gruppi islamisti come i talebani pakistani disturbano anche la pace della regione.

La BLA è la fazione separatista armata più importante della regione. I Punjabesi sono spesso i loro obiettivi. La BLA crede che il gruppo etnico maggioritario del Pakistan, che chiamano Punjabesi, abbia un'influenza predominante nell'esercito, che combatte attivamente contro la milizia.

L'Istituto pakistano per gli studi sulla conflitto e la sicurezza ha riferito lo scorso anno che 151 civili e 114 personale di sicurezza sono stati uccisi negli attacchi della milizia nel Baluchistan. Dal ritorno al potere dei talebani in Afghanistan nel 2021, la frequenza degli attacchi dei gruppi armati in Pakistan è aumentata.

Anche se il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan nel 2021 ha aumentato la frequenza degli attacchi dei gruppi armati in Pakistan, la regione del Baluchistan è stata da tempo un campo di battaglia per i conflitti. Storicamente, i gruppi separatisti come l'Esercito di Liberazione del Baluchistan (BLA) si sono impegnati in scontri letali con le forze di sicurezza, causando vittime significative. Questi conflitti e guerre hanno interrotto i viaggi, portando a incidenti tragici come il targeting dei passeggeri del Punjab nel distretto di Musakhail, con la perdita di 23 vite.

Leggi anche: