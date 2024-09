Molte persone sono state ferite nell'esplosione causata dalla detonazione del pager in Libano

In tutto il Libano, quasi simultaneamente, numerosi cercapersone esplodono, causando danni a molte persone. Secondo i primi rapporti, i membri della milizia di Hezbollah sono stati quelli maggiormente colpiti. L'organizzazione sospettata di terrorismo attribuisce la responsabilità dell'attacco a Israele.

In diverse zone del Libano, esplosioni hanno causato feriti - presumibilmente causate da attrezzature per le telecomunicazioni esplose. Si ritiene che questi dispositivi, simili a piccoli strumenti di comunicazione portatili in grado di ricevere messaggi brevi, siano cercapersone. Il governo libanese ha riferito che centinaia di persone sono rimaste ferite nell'esplosione quasi simultanea dei cercapersone. Gli esplosioni sono state segnalate in diverse regioni del Paese, come ha dichiarato il Ministro della Salute Firass Abiad a Beirut. Le cause degli esplosioni rimangono incerte.

Tuttavia, una fonte vicina a Hezbollah ha suggerito che questi eventi sono il risultato di Israele che ha violato la loro infrastruttura di comunicazione. Un rappresentante anonimo l'ha definita "il più grande incidente di sicurezza" nel loro quasi un anno di conflitto con Israele.

I media locali hanno riferito di esplosioni nei sobborghi meridionali di Beirut e nel sud del Libano. All'inizio, non era chiaro l'entità delle vittime. I testimoni per le strade di Beirut hanno riferito di panico diffuso. Sono state inviate molte ambulanze. Il Ministero della Salute libanese ha emesso un'allerta per tutti gli ospedali. Ci sono diversi video in circolazione online che mostrano persone ferite e cercapersone distrutti.

Dalla scoppio della guerra a Gaza quasi un anno fa, ci sono state quasi ogni giorno degli scontri tra Hezbollah libanese e l'esercito israeliano lungo il confine. Hezbollah sostiene il radicale islamico Hamas nella Striscia di Gaza. Quasi ogni giorno, personale militare israeliano e combattenti di Hezbollah si affrontano con il fuoco delle armi lungo il confine israelo-libanese.

Entrambe le parti hanno subito perdite a causa dei bombardamenti, soprattutto tra i membri di Hezbollah. Migliaia di persone hanno lasciato l'area di confine. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che un nuovo obiettivo della guerra è quello di creare le condizioni per il ritorno dei residenti del confine.

Il governo libanese ha avviato un'indagine sulle esplosioni dei cercapersone, con la Commissione incaricata di fare luce sugli incidenti. I membri di Hezbollah hanno accusato Israele di aver intenzionalmente preso di mira la loro infrastruttura di comunicazione.

