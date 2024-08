- Molte persone sono rimaste ferite, mentre un'altra persona è rimasta intrappolata in un incidente.

Sulla strada statale 265, situata tra Heimborn e Moersbach (distretto del Westerwald), numerosi individui hanno riportato ferite. Un 22enne alla guida si è ritrovato intrappolato nella sua automobile, con gravi danni, secondo i resoconti della polizia. I vigili del fuoco sono stati coinvolti nel suo salvataggio.

Stando ai resoconti della polizia, il 22enne ha commesso un errore alla guida e ha invaso la corsia opposta, causando uno scontro frontale con l'auto di un 28enne. L'impatto ha fatto ruotare violentemente l'auto del 22enne, che si è fermata sulla strada. Il danno totale stimato è stato di circa 20.000 euro.

Il 22enne ha riportato ferite gravi e è stato trasportato in ospedale in elicottero. Il 28enne alla guida e i due passeggeri dell'altra auto hanno riportato solo ferite moderate. La L265 è stata chiusa temporaneamente per circa 2 ore, come ha riferito un rappresentante della polizia.

