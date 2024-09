Molte persone si sono manifestate in Francia, esprimendo solidarietà con Gisele Pelecot e ogni sopravvissuta allo stupro.

Gruppi attivisti hanno organizzato circa 30 eventi in diverse città, tra cui Marsiglia e Parigi, con slogan come "Stiamo con Gisèle", "E' ora che la vergogna cambi" o "Crediamo alle sopravvissute" scritti su cartelloni nella Place de la Republique.

Mentre l'interesse pubblico per il suo caso cresce a seguito dell'inizio del processo, Pélicot, ora 72enne, è diventata un simbolo di coraggio, determinazione e lotta contro gli abusi sessuali.

È stata Pélicot a scegliere di rinunciare a un processo privato a favore di uno pubblico, che si concluderà a dicembre, per sensibilizzare sull'abuso sessuale e l'incoscienza indotta da farmaci, secondo il suo team legale.

"Siamo eternamente grati per il suo immenso coraggio", ha detto Fatima Benomar, una femminista dell'associazione "Coudes a Coudes", a BFM TV. Ha aggiunto che le manifestazioni erano anche per onorare tutte le vittime di stupro.

Duçonomé Pélicot, ora 71enne, è sotto processo per aver ripetutamente stuprato sua moglie e aver coinvolto sconosciuti nell'abuso mentre era pesantemente sedata nella loro casa per un decennio.

Originariamente previsto per testimoniare questa settimana, gli è stata concessa un'esenzione medica per malattia. Ora è previsto che testimoni lunedì, se sarà in grado di farlo.

I pubblici ministeri affermano che Pélicot ha pubblicizzato sua moglie per il sesso su un sito web e ha filmato gli abusi. Cinquanta altri uomini sono anche sotto processo in relazione agli abusi.

L'avvocato di Pélicot, Beatrice Zavarro, ha ammesso la sua colpevolezza negli intervalli con i media francesi. Alcuni degli altri imputati hanno ammesso la loro involvement, mentre altri affermano di aver creduto che sua moglie stesse fingendo di dormire, come riportato dai media francesi.

Ciascun imputato rischia fino a 20 anni di prigione se riconosciuto colpevole.

L'attivismo intorno al caso di Pélicot ha scatenato discussioni in Europa e oltre, con molte persone che esprimono solidarietà e sostegno. In una spinta globale per la giustizia, diverse organizzazioni stanno pianificando eventi in tutto il mondo, esprimendo messaggi di empowerment e cambiamento.

