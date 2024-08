- Molte persone si sono manifestate contro l'AfD e i conservatori a Erfurt

La conclusione della crociata elettorale dell'AfD in Turingia ha visto le strade di Erfurt affollate da orde di persone, un giorno prima del voto regionale. Circa 1.300 sostenitori dell'AfD si sono radunati in una manifestazione sulla Domplatz di Erfurt, guidati dall'icona di destra estrema e candidato principale del partito, Björn Höcke, e dalla presidente federale, Alice Weidel. Questo è stato confermato dalle autorità cittadine su richiesta. Successivamente, circa 3.000 persone hanno protestato, mantenendo una distanza di circa 100 metri dall'AfD, esprimendo il loro dissenso nei confronti di un'inclinazione a destra e dell'estremismo in Turingia.

Un numero sostanziale di agenti di polizia è stato inviato e rinforzato dai loro colleghi della Hesse, della Bassa Sassonia, del Brandeburgo e del Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Non sono stati segnalati incidenti significativi durante nessuna delle due manifestazioni.

Höcke: l'AfD farà la storia

Rivolgersi alle voci dissidenti, che hanno espresso il loro disappunto con fischi e cori, Weidel ha indicato che, se l'AfD avesse vinto alle elezioni, avrebbe designato l'Antifa come "organizzazione terroristica". In Turingia e Sassonia, domenica, l'AfD potrebbe fare storia, mentre in Brandeburgo, alcune settimane dopo, se avesse vinto le elezioni, Weidel ha dichiarato. "Rendiamo l'Est blu, dando a tutti una sorpresa blu."

I sostenitori dell'AfD hanno continuato a gridare "Est, Est, Germania dell'Est", nonché "deporta, deporta". Höcke ha messo in guardia che gli altri partiti avevano "perso di vista il popolo". L'AfD, ha suggerito, potrebbe "fare la storia" domenica.

Reazione contro lo spostamento a destra

Il contro-protesta è stato organizzato dalla coalizione "Sul posto", tra gli altri. La marcia, che si è ingrossata con ulteriori partecipanti, è partita dalla stazione ferroviaria e si è conclusa sulla Domplatz. I manifestanti hanno gridato slogan come "Nazisti fuori" o "Höcke fuori". Alcuni affiliati della coalizione sono stati visti con il volto coperto, il che, secondo la polizia, costituisce una violazione della legge sulle assemblee. I bersagli hanno successivamente rimosso le loro maschere dopo essere stati affrontati.

"Non permetteremo all'AfD di monopolizzare il weekend delle elezioni con la loro propaganda di estrema destra, intimidire le persone e utilizzare la nostra città come piattaforma per la loro campagna", ha chiarito la coalizione. Una settimana prima, migliaia di persone erano scese in piazza a Erfurt per protestare contro l'estremismo di destra e uno spostamento a destra.

L'AfD in testa nei sondaggi

Gli ultimi sondaggi in Turingia indicano scarsi spostamenti nei valori dei partiti. L'AfD guida con valori compresi tra il 29 e il 30%. La CDU, il BSW e il Partito della Sinistra seguono a distanza. Circa 1,66 milioni di Turingi voteranno domenica per le elezioni regionali.

La controversia sulle vedute di estrema destra di Björn Höcke e Alice Weidel è diventata un punto focale della campagna elettorale, con i manifestanti che chiedevano il loro rimozione e definendo l'AfD come fautrice di un'agenda di estrema destra. Migliaia di persone avevano precedentemente manifestato per le strade di Erfurt per esprimere il loro dissenso nei confronti di tale estremismo in Turingia.

Nonostante le proteste e le preoccupazioni sull'estremismo di destra, l'AfD è rimasta al primo posto nei sondaggi, con valori compresi tra il 29 e il 30%. Una vittoria del partito alle elezioni potrebbe portare alla designazione dell'Antifa come "organizzazione terroristica" se le minacce del partito si realizzassero.

