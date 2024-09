- Molte persone si sono manifestate contro l'AfD a Francoforte, esprimendo la loro opposizione.

Dopo le elezioni regionali in Sassonia e Turingia, numerosi individui si sono radunati a Francoforte per protestare contro le politiche dell'AfD. Circa 700 persone si sono riunite presso la Paulskirche, secondo i dati della polizia, sotto lo slogan "Insieme ci opponiamo al fascismo". Un portavoce ha riferito che tutto stava procedendo senza intoppi.

Dopo un raduno iniziale in cui gli individui hanno espresso la loro opposizione al razzismo e il loro sostegno alla democrazia e ai diritti civili, i manifestanti hanno percorso il Main verso Sachsenhausen. Hanno partecipato persone di tutte le età, dai giovani attivisti alle nonne del gruppo "Nonne contro la destra".

Sono state annunciate ulteriori manifestazioni a Hofheim nel fine settimana.

Sono state esibite bandiere con slogan come "Fuori l'AfD subito!", "Votare per l'AfD è come votare per i nazisti" o "La democrazia è l'unica alternativa possibile". Sono state annunciate ulteriori manifestazioni nel fine settimana a Hofheim, nella regione del Main-Taunus, per la conferenza di partito statale dell'AfD.

L'AfD è emersa come partito dominante nelle elezioni regionali della Turingia, con il 32,8% dei voti. In Sassonia, ha ottenuto il secondo posto, dietro solo alla CDU. In entrambi gli stati, il partito è stato classificato dall'ufficio statale per la protezione della costituzione come chiaramente di estrema destra.

Durante la marcia pacifica, i manifestanti hanno esibito uno striscione con lo slogan "Uniti contro il fascismo: la manifestazione contro l'AfD". Più tardi, durante la giornata, un gruppo di individui ha deciso di organizzare un'altra manifestazione contro l'AfD in risposta alla loro vittoria nelle elezioni regionali, che si sarebbe tenuta nel fine settimana a Hofheim.

