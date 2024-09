Molte persone si sono manifestate a Parigi contro l'amministrazione conservatrice di Macron e Barnier

Molti hanno protestato a Parigi contro l'imminente amministrazione di maggioranza conservatrice "Macron-Barnier". La manifestazione è stata organizzata dal partito di sinistra populista La France Insoumise (LFI), dagli attivisti per l'ambiente, dai gruppi per i diritti delle donne e dalle associazioni studentesche. Secondo la piattaforma online di LFI, erano previste circa 60 manifestazioni in tutta la Francia.

Il premier scelto da Emmanuel Macron, Michel Barnier, sta costruendo l'amministrazione da settimane. I dettagli finali del governo saranno svelati domenica. Secondo le notizie attuali, la maggior parte dei posti sarà occupata da funzionari conservatori, con un solo rappresentante di sinistra coinvolto.

Barnier ha incontrato difficoltà nel convincere i politici di sinistra a unirsi al suo gabinetto. Diversi politici di sinistra hanno confermato di aver rifiutato i suoi inviti. Due mesi fa, nelle elezioni parlamentari, la coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire si è affermata come la forza più potente, anche se non è riuscita a ottenere una maggioranza assoluta. A causa della complessa dinamica della coalizione, il processo di formazione del governo ha richiesto più tempo del previsto.

"Sono qui perché questo contraddice ciò per cui abbiamo votato", ha dichiarato Violette Bourguignon, studentessa di cinema di 21 anni, durante una manifestazione sulla Place de la Bastille a Parigi. "Il premier rappresenta un partito che ha ottenuto pochissimo alle elezioni. Sono preoccupata e furiosa. A cosa serve votare?" ha chiarito. François Vermorel, attivista dei Verdi, è "venuto per denunciare il colpo di stato sulla democrazia orchestrato da Macron". Si è opposto specificamente alla nomina di Bruno Retailleau come ministro dell'Interno, accusandolo di promuovere razzismo e omofobia. "Non è questo che la gente ha votato a giugno", ha ribadito Vermorel.

LFI vuole "accendere la resistenza del popolo". Il primo giorno di protesta dell'8 settembre, secondo le statistiche ufficiali, 110.000 persone hanno manifestato in tutta la Francia, con gli organizzatori che affermano 300.000. A Parigi, il ministero dell'Interno ha segnalato 26.000 persone, mentre LFI ha rivendicato 160.000. La polizia si aspettava tra i 20.000 e i 40.000 persone a Parigi sabato.

Migliaia di manifestanti hanno espresso il loro sostegno a Violette Bourguignon, esprimendo le loro preoccupazioni per il governo di maggioranza conservatrice. Nonostante i resoconti suggeriscano che ci sarà un solo rappresentante di sinistra nella nuova amministrazione, migliaia di persone hanno continuato a manifestare contro le decisioni di Emmanuel Macron.

