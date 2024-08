- Molte persone si riuniscono alla Gamescom

Il più grande evento del mondo per il merchandise dei videogiochi, Gamescom, ha iniziato la sua operazione, accogliendo orde di appassionati e professionisti associati ai padiglioni della fiera di Colonia. Con una superficie di 230.000 metri quadrati, questo incontro annuale presenta i titoli di gioco e le tecnologie più recenti. Più di 1400 espositori da 64 nazioni partecipano, registrando un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. I visitatori hanno l'opportunità di provare i giochi su console e controller.

Alcuni stand hanno visto code lunghe poco dopo l'apertura della fiera, come quello di Microsoft Xbox, Ubisoft "Star Wars Outlaws" e Capcom "Monster Hunter Wilds". L'evento si è ufficialmente aperto martedì sera con uno spettacolo in uno dei padiglioni, presentando nuovi giochi a un pubblico di oltre 4000 persone attraverso brevi clip promozionali.

I festeggiamenti di Gamescom dureranno fino a domenica, con circa 320.000 persone che hanno partecipato lo scorso anno. Il Ministro dell'Economia federale Robert Habeck (Verdi) e il Presidente del governo regionale NRW Hendrik Wüst (CDU) sono attesi mercoledì sera.

Industria dei videogiochi

L'intrattenimento digitale curato attraverso i videogiochi incassa miliardi ogni anno: i tedeschi hanno speso circa 10 miliardi di euro in giochi, hardware e servizi online lo scorso anno. Tuttavia, questo mercato in piena attività, sostenuto dalla pandemia, ha iniziato a vacillare nel primo semestre di quest'anno. Le spese sono aumentate e la domanda si è attenuata, causando preoccupazione tra gli investitori.

Gamescom serve come raduno globale per l'industria, con gli sviluppatori tedeschi che detengono una quota marginale - meno del 5% della spesa totale per i giochi in Germania va alla produzione nazionale. L'associazione di categoria Game, che co-organizza l'evento con Koelnmesse, chiede un sostegno finanziario aggiuntivo per mantenere la sua competitività a livello globale.

Circa 12.400 persone sono impiegate nel settore dei giochi in circa 1000 piccole imprese in Germania. Tra i principali giocatori tedeschi ci sono Deck 13 di Francoforte (con circa 90 dipendenti), Rockfish Games di Amburgo (con 35 dipendenti) e Envision Entertainment di Ingelheim (Renania-Palatinato, con 18 dipendenti).

I visitatori a Gamescom facevano la fila entusiasti in diversi stand, come quello di Microsoft Xbox, per avere la possibilità di giocare ai titoli più recenti. L'industria dei videogiochi, che genera miliardi ogni anno, ha subito un leggero calo nel primo semestre di quest'anno, causando preoccupazione tra gli investitori per i costi in aumento e la domanda attenuata.

Leggi anche: