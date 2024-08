- Molte persone si radunano contro le ideologie di estrema destra ad Erfurt

Folla invade le strade di Erfurt per una protesta contro l'estremismo di destra. Gli organizzatori hanno segnalato circa 7.000 partecipanti presso il parlamento regionale, mentre le autorità hanno stimato circa 4.500 partecipanti. Inizialmente, solo poche centinaia di persone si sono presentate all'evento iniziale situato ad Erfurt Anger. Gli organizzatori si aspettavano oltre 10.000 partecipanti una settimana prima delle elezioni statali.

L'obiettivo della protesta era dimostrare contro un possibile spostamento verso la destra in Germania e il previsto successo elettorale dell'AfD nelle prossime elezioni nello Stato libero. Diversi gruppi hanno promosso l'evento, tra cui la coalizione "Occupate i seggi", la Confederazione dei sindacati tedeschi e un'associazione culturale. L'AfD aveva guidato i sondaggi per settimane con un notevole vantaggio.

Grande marcia per il Pride a Jena

Circa 3.000 persone hanno sfilato per le strade di Jena sabato sotto la bandiera del Pride Day (CSD) con lo slogan "La Turingia resta colorata!" secondo gli organizzatori. Hanno intenzionalmente programmato l'evento una settimana prima delle elezioni statali, dichiarando "Abbiamo mostrato ancora una volta un segno vibrante". Un portavoce ha annunciato che secondo la polizia solo 1.700 persone hanno partecipato al CSD. A Eisenach, circa 350 persone hanno dimostrato contro l'estremismo di destra sabato, secondo i resoconti della polizia.

Momento di silenzio per Solingen

La manifestazione di Erfurt è iniziata domenica con un momento di silenzio dedicato all'attacco presuntivamente motivato dall'Islam a Solingen. Successivamente, l'attivista per il clima Luisa Neubauer ha incoraggiato i manifestanti a mantenere la loro determinazione nella lotta per la democrazia e contro l'estrema destra. "Non si tratta solo delle elezioni statali del 1° settembre", ha dichiarato Neubauer. "C'è così tanto in gioco qui".

Franz Zobel di ezra, un servizio di consulenza per le vittime della violenza di destra, razzista e antisemita in Turingia, ha messo in guardia: "La violenza di destra aumenta dove i perpetratori di destra godono del sostegno della società". Dopo la vittoria di Robert Sesselmann dell'AfD nelle elezioni del consiglio distrettuale di Sonneberg, il numero di incidenti di estrema destra è notevolmente aumentato nella regione.

Il direttore di Buchenwald: "Sono veri nazisti"

Jens-Christian Wagner, direttore della Fondazione Memoriale di Buchenwald e Mittelbau-Dora, ha accusato l'AfD di Erfurt non solo di distorcere il passato nazista della Germania, ma anche di lodare spesso il nazismo. "Sono veri nazisti", ha affermato Wagner. Nonostante i loro tentativi di presentarsi come una forza conservatrice convenzionale, l'AfD è in realtà un partito nazionalista e populista, ha argomentato Wagner. È fondamentale assicurarsi che non acquisiscano il potere governativo.

Contemporaneamente, Wagner ha invitato le persone a comprendere la democrazia non solo come qualcosa di difficile e lungo, ma anche come una fonte di piacere. "La democrazia è anche gioiosa", ha dichiarato.

Un rappresentante di Campact ha promosso il divieto dell'AfD negli stati in cui il partito è stato identificato come estremista di destra provato dall'ufficio di protezione della Costituzione. Oltre all'associazione statale della Turingia, l'associazione statale dell'AfD in Sassonia è soggetta alla stessa valutazione.

