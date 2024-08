- Molte persone si radunano agli eventi della CSD a Brema, Jena, Magdeburgo e Plauen

La scena era vivace e traboccante di colori: migliaia di persone si sono riunite in diverse città tedesche per sostenere le libertà delle persone lesbiche, gay e non binarie. Circa 23.000 persone hanno partecipato alle proteste del Christopher Street Day (CSD) a Brema, secondo i resoconti della polizia. Manifestazioni simili si sono svolte a Magdeburgo (2.600), Plauen (430 secondo le statistiche della polizia) e Jena, Turingia (1.700 secondo le stime della polizia), con molte persone che hanno partecipato alla manifestazione per l'unità e la diversità.

A Brema c'erano numerosi politici tra i manifestanti. La polizia ha segnalato due incidenti di insulti e una minaccia contro i sostenitori del CSD a causa di pregiudizi omofobi. Analogamente, gli agenti di polizia sono stati oggetto di abusi.

A Jena, gli organizzatori hanno stimato la presenza di circa 3.000 persone. Non sono stati segnalati incidenti, secondo la polizia. A Plauen, l'evento del sabato si è concluso senza problemi, ha dichiarato un portavoce della polizia. Tuttavia, sono avvenuti alcuni incidenti in seguito. Un partecipante è stato preso in giro e un altro si è sentito minacciato. Diciotto persone di una manifestazione opposta sono state arrestate per incitamento.

La polizia di Plauen ha dichiarato che circa 75 persone si sono riunite per protestare contro il CSD. "Il capo della manifestazione e il suo vice sono stati giudicati non affidabili, quindi la manifestazione non è potuta procedere come previsto", ha dichiarato il rapporto della polizia. Il permesso originario per l'assembramento è stato revocato e una processione è stata negata. Invece, è stato concesso un assembramento statico, ma limitato nel tempo.

Meno partecipanti del previsto a Jena

Gli organizzatori del CSD di Jena si aspettavano inizialmente più di 5.000 partecipanti. Il caldo potrebbe aver tenuto le persone al chiuso, ha rivelato un portavoce. "Siamo anche consapevoli che molte persone hanno partecipato ai CSD di Magdeburgo o Plauen per mostrare il loro sostegno". Erano state annunciate contromanifestazioni della destra radicale in entrambi i luoghi.

A Magdeburgo, molti partecipanti si sono protetti dalle temperature superiori ai 30 gradi Celsius con vivaci ombrelli o hanno indossato bandiere arcobaleno. Dalla musica ad alto volume diffusa dagli altoparlanti sui veicoli, ai palloncini, al canto e ai costumi elaborati, come ali di angelo giganti.

**Circa 250 persone hanno partecipato a una contromanifestazione preannunciata. In precedenza, ci sono state proteste di estrema destra

