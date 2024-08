- Molte persone si radunano ad Erfurt per protestare contro l'AfD.

Ieri, circa 2.500 persone hanno partecipato a una manifestazione contro l'AfD a Erfurt fino al termine del pomeriggio. La manifestazione è stata organizzata dalla coalizione "Occupa i seggi", che ha guidato un corteo attraverso il centro città fino a Domplatz, dove l'AfD aveva pianificato di tenere il suo ultimo comizio elettorale.

Si prevedeva la presenza del leader di estrema destra e candidato principale dell'AfD, Björn Höcke, insieme alla presidente federale, Alice Weidel. I primi resoconti della polizia suggerivano la presenza di circa 1.300 sostenitori dell'AfD. Il numero di manifestanti e sostenitori potrebbe aumentare man mano che si avvicina le elezioni.

Alcuni manifestanti della coalizione hanno indossato maschere, nonostante sia vietato dalle leggi sulle assemblee. Tuttavia, alcune persone hanno rimosso le maschere dopo essere state interpellate.

Domenica, verrà eletto un nuovo parlamento regionale nella Turingia, dopo una campagna elettorale intensa.

Lotta all'ondata di destra

"Non permetteremo all'AfD di dominare il weekend delle elezioni con il loro discorso di estrema destra, intimidire le persone e utilizzare la nostra città come piattaforma per la loro propaganda", ha dichiarato la coalizione. Una settimana prima, migliaia di persone a Erfurt hanno protestato contro l'estremismo di destra e uno spostamento verso la destra.

Gli ultimi sondaggi in Turingia hanno mostrato pochi cambiamenti nei valori dei partiti. L'AfD era in testa con valori compresi tra il 29 e il 30%. La CDU, BSW e La Sinistra li seguivano a una distanza significativa. Si prevede che oltre 1,66 milioni di elettori della Turingia voteranno alle elezioni regionali di domenica.

