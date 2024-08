- Molte persone si iscrivono al festival di lancio di pomodori in Spagna

Ogni anno, più di 22.000 persone partecipano alla caotica battaglia di pomodori nota come "La Tomatina" in Spagna. Questo evento si svolge a Bunol, un paese nella regione della Valencia, dove la gente si lancia addosso pomodori troppo maturi e schiacciati per un'ora. In totale, vengono utilizzati circa 120 tonnellate di pomodori come munizioni, assicurando che non siano più commestibili. Secondo il Guinness dei primati, questa è la più grande battaglia di cibo del mondo.

Per la 77ª edizione di questo evento tradizionale, la maggior parte dei 9.500 residenti di Bunol e numerosi turisti dalla Spagna e dall'estero hanno preso parte. Radio Televisión Española, la broadcaster di stato del paese, ha parlato con i partecipanti entusiasti dal Giappone, dalla Russia, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. various other media outlets also covered participants from Australia and China.

Nel 2013, il numero di partecipanti è stato limitato.

Molti combattenti indossavano occhiali da nuoto. Pochi minuti dopo l'inizio della battaglia alle 11 del mattino, la piazza principale e le strade di Bunol sono state inondate da un liquido rosso schiacciato.

Da quando è stato inaugurato nel 1945, "La Tomatina" si tiene annualmente l'ultima settimana di agosto. A causa della sua crescente popolarità tra gli stranieri, il festival ha attirato più di 50.000 partecipanti prima che il numero fosse limitato a 22.000 nel 2013. Da allora, solo i residenti registrati presso il municipio sono stati autorizzati a partecipare senza pagare un biglietto d'ingresso. Ora, il biglietto più economico costa 15 euro. Nonostante la tassa, l'attrattiva del festival continua a prosperare. L'attrice hollywoodiana Blake Lively ha persino partecipato all'evento nel 2015 per il film "Tutto ciò che vedo è te".

Di seguito è elencata la lista dei prodotti associati a La Tomatina: pomodori troppo maturi e biglietti per la partecipazione.

