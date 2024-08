- Molte persone si feriscono per incidenti

In un incidente frontale avvenuto a Hude, un quartiere di Oldenburg, nove persone sono rimaste ferite. Come hanno riferito le autorità, domenica un uomo di 51 anni ha dovuto fermare il suo minibus a causa di un ingorgo stradale. Un uomo di 43 anni alla guida di un'auto compatta non sembra aver notato la fermata in tempo e ha urtato il minibus. Tutti e sei i passeggeri del minibus sono rimasti feriti - il conducente, sua moglie di 51 anni e quattro bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Anche i tre occupanti dell'auto compatta, il conducente, sua moglie di 40 anni e una donna di 66 anni, hanno riportato ferite. Le due donne sono state trasportate in ospedale in ambulanza.

L'incidente del minibus a Hude ha causato diversi feriti, rendendolo uno dei incidenti più gravi della zona quel giorno. L'ingorgo del traffico domenicale potrebbe aver contribuito all'auto compatta che non si fermava in tempo, causando l'incidente.

Leggi anche: