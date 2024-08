- Molte persone scendono in piazza, sostenendo l'inclusività, in previsione delle prossime elezioni statali.

Prima delle prossime elezioni locali, migliaia di persone a Dresda hanno affollato le strade, dimostrando la loro unità, diversità e sostegno alla democrazia. Circa 70 diverse organizzazioni, gruppi e comunità hanno esteso gli inviti all'evento significativo chiamato "Toleranza". Lennart Happe, uno degli organizzatori, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è mandare un messaggio forte che non ci arrenderemo, indipendentemente dai risultati delle elezioni". Dopo un raduno alla stazione ferroviaria di Neustadt, i partecipanti e 17 camion colorati hanno attraversato il centro della città.

Si dice che le autorità abbiano suggerito che circa 2.000 persone hanno partecipato a questo evento. Tuttavia, gli organizzatori hanno ipotizzato che circa 8.000 persone abbiano partecipato alla successiva manifestazione. Inizialmente, le autorità hanno riferito che la manifestazione è stata pacifica.

Domenica, circa 3,3 milioni di abitanti dello stato sono stati chiamati a votare. Il risultato rimane incerto, proprio come cinque anni fa, con CDU e AfD testa a testa nei sondaggi. Nel frattempo, SPD, Verdi e i Sinistra attendono con ansia il loro eventuale ritorno in Parlamento.

