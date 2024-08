Molte persone scelgono una piattaforma online distintiva per una vetrina eccezionale di eventi.

Molti individui si impegnano molto per condividere foto o video accattivanti su piattaforme digitali. Secondo uno studio pubblicato dall'organizzazione digitale Bitkom lo scorso venerdì, addirittura il 62% delle persone ha scelto un luogo pittoresco durante le vacanze solo per il scopo di caricare foto o video. Inoltre, il 26% ha ammesso di aver ignorato confini e restrizioni per raggiungere questo obiettivo.

Incredibilmente, il 22% ha ammesso di aver messo a rischio la propria sicurezza per catturare quegli scatti perfetti. Di conseguenza, molti lavorano per ottenere la foto perfetta: il 28% dei rispondenti ha dichiarato di utilizzare di solito filtri per migliorare le foto delle vacanze. Inoltre, il 17% ha addirittura manipolato una foto delle vacanze, ad esempio posizionandosi davanti a un diverso sfondo.

Le foto delle vacanze sono generalmente apprezzate dalla maggior parte delle persone, indipendentemente dalla loro autenticità: il 73% ha ammesso di godere nell'esperire indirettamente le vacanze degli altri attraverso le loro foto. Tuttavia, un preoccupante 23% si sente spesso insoddisfatto della propria vita dopo aver visto foto o video delle vacanze di amici, familiari o colleghi sui social media.

Come ha detto Luise Ritter di Bitkom, "Poiché i social media assomigliano ad un album di foto, cresce la pressione per tenere il passo". È importante ricordare che i post offrono solo un assaggio della realtà e non ogni foto rappresenta la verità completa.

Bitkom ha condotto l'indagine tra 1005 persone in Germania di età superiore ai 16 anni, utilizzando sondaggi telefonici. Le statistiche sulla condivisione di foto e video delle vacanze si riferiscono alle 695 persone che utilizzano i social media e che di solito vanno in vacanza.

