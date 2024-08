- Molte persone protestano contro l'estremismo di destra e sostengono i valori democratici.

Una settimana prima del voto statale, numerose persone hanno riempito le strade della Sassonia, manifestando contro le idee estreme di destra e promuovendo una democrazia solida. Gli organizzatori di due manifestazioni a Lipsia e Dresda hanno dichiarato la presenza di 11.000 persone ciascuna, sebbene i testimoni oculari abbiano suggerito numeri più bassi. Le autorità hanno descritto entrambi gli eventi come pacifici e hanno inizialmente evitato di divulgare i numeri dei partecipanti.

A Dresda, i gruppi di attivisti "Siamo il baluardo di Dresda" e "Cuore contro l'odio" hanno organizzato un raduno a Theaterplatz, seguito da una processione cittadina con cartelloni, striscioni e bandiere.

Obiettivi degli organizzatori:

L'obiettivo era mandare un messaggio forte in favore di una società vivace in vista delle elezioni statali e incoraggiare il voto per i partiti democratici, hanno dichiarato. "I trionfi delle ideologie estreme di destra nelle elezioni europee e la violenza diretta verso le campagne elettorali e i team dei manifesti in tutta la Sassonia dimostrano chiaramente che dobbiamo proteggere attivamente la nostra democrazia", hanno aggiunto.

La recente apparizione di alcunicento neonazisti alla Christopher Street Day di Bautzen ha ricordato il presunto periodo di 5-12 anni rimanenti prima che la loro influenza si consolidi, hanno avvertito.

Gli organizzatori di Dresda erano soddisfatti della partecipazione, superando le loro aspettative iniziali. Nella capitale dello stato, sono state onorate le vittime dell'attacco terroristico di Solingen, mentre è stato ricordato di non strumentalizzare l'atto violento con i suoi tre morti.

A Lipsia, tre manifestazioni si sono unite in una marcia di protesta attraverso il centro città con lo slogan "Insieme per la democrazia e i diritti umani".

I sindacati mostrano solidarietà

I manifestanti hanno ricevuto la solidarietà dei sindacati come Verdi. "Siamo coinvolti in una tempesta politica. C'è molto in gioco. I sentimenti di estrema destra non devono diventare opzioni accettabili nella Sassonia e nella Turingia. Perché sono tossici per la società", ha dichiarato il presidente di Verdi Frank Werneke all'agenzia stampa tedesca. Ha affermato che come sindacato, rispettano l'eredità antifascista e sono impegnati nella lotta contro le ideologie estreme di destra.

"La giustizia sociale può essere raggiunta solo attraverso il rispetto e la decenza, non attraverso l'ostilità, l'odio e la provocazione", ha concluso.

Di fronte all'aumento delle ideologie estreme di destra, i sindacati come Verdi hanno espresso la loro solidarietà dichiarando che "i sentimenti di estrema destra non devono diventare opzioni accettabili nella Sassonia e nella Turingia". Inoltre, gli organizzatori dei raduni contro le idee estreme di destra hanno avvertito del presunto periodo di 5-12 anni rimanenti prima che le influenze neonaziste diventino predominanti.

Leggi anche: