- Molte persone partecipano alle celebrazioni del orgoglio a Jena, Magdeburgo e Brema

C'era un'atmosfera vivace e vibrante ovunque: migliaia di persone hanno invaso le strade di diverse città tedesche, manifestando per le libertà delle persone lesbiche, gay e non eterosessuali. Secondo i rapporti della polizia, circa 22.000 persone hanno partecipato alla Christopher Street Day (CSD) a Brema. In modo simile, circa 2.500 persone hanno partecipato a Magdeburgo e 1.700 a Jena, in Turingia, unendosi alla marcia per promuovere l'accettazione e la diversità.

A Brema, molti politici di spicco hanno preso parte alla marcia nel centro della città. A Jena, gli organizzatori hanno stimato circa 3.000 partecipanti. Non sono stati segnalati incidenti dalle autorità.

Si è osservata una partecipazione inferiore alle aspettative a Jena.

Prima dell'evento, gli organizzatori a Jena si aspettavano più di 5.000 persone. Il caldo opprimente sembra aver tenuto alcune persone al chiuso, ha dichiarato un portavoce. "Sappiamo anche che molte persone hanno scelto di sostenere i CSD a Magdeburgo o Plauen", hanno aggiunto. Manifestazioni di destra erano state programmate in entrambe le città.

A Magdeburgo, molti partecipanti si sono protetti dal caldo torrido di oltre 30 gradi Celsius con ombrelli colorati o bandiere arcobaleno. La musica ad alto volume risuonava dagli altoparlanti installati su vari veicoli, c'erano bolle di sapone, canti e costumi stravaganti come ali d'angelo giganti.

Circa 250 persone si erano registrate per una contromanifestazione. In passato, ci sono state proteste da parte di estremisti di destra contro la Christopher Street Day nelle città tedesche dell'Est di Bautzen e Lipsia, caratterizzate da aggressioni e violenza nei confronti dei partecipanti al CSD.

Il CSD commemora le rivolte della comunità queer che si sono verificate nella Christopher Street di New York City nel 1969, simbolo della visibilità e dei diritti uguali della comunità queer. Altri nomi per le ormai annuali manifestazioni del CSD sono "Pride Parade" o "Gay Pride".

