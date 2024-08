- Molte persone incontrano in persona minori in Inghilterra

Numerosi minorenni in Inghilterra e Galles hanno subito perquisizioni corporali approfondite per cercare sostanze illecite e armi. Nel periodo tra gennaio 2018 e giugno 2023, le autorità hanno eseguito un totale di 3.368 perquisizioni, secondo il commissario per l'infanzia del Regno Unito, Rachel de Souza.

De Souza ha sostenuto la necessità di regolamentazioni stringenti. "Dovrebbe esserci un motivo molto più solido prima che un bambino subisca la degradante e stressante perquisizione", ha dichiarato. "Le perquisizioni corporali eccessive, rischiose e poco segnalate avvengono troppo spesso", ha aggiunto.

Le linee guida proposte suggeriscono che solo gli ufficiali di alto livello possono autorizzare una perquisizione e che i genitori o i tutori legali devono essere informati.

Studente perquisito durante le ore di lezione

La pratica delle perquisizioni corporali è stata oggetto di intense critiche dopo che un ufficiale ha rimosso una studentessa nera da un esame per perquisirla in cerca di sostanze illecite. Non è stato trovato alcun elemento e il dipartimento si è scusato.

Anche se il numero di perquisizioni è diminuito recentemente, più della metà di esse non ha portato ad ulteriori azioni, secondo De Souza. Ciò solleva preoccupazioni sulla giustificazione di tali perquisizioni invasive. Inoltre, De Souza ha espresso preoccupazione per il numero sproporzionatamente alto di perquisizioni di giovani neri, che sono quattro volte più probabili essere perquisiti dei loro omologhi bianchi.

In quasi 9 casi su 10, il sospetto era legato alla droga, e nel 6% era legato alle armi. In meno della metà delle perquisizioni era presente un adulto. Sono stati perquisiti bambini di età fino a otto anni. L'età della responsabilità penale in Inghilterra è di dieci anni.

Nonostante l'adesione a regolamentazioni più severe, le visite personali dei genitori o dei tutori legali a scuola durante le ore di lezione potrebbero ancora portare a perquisizioni casuali a causa di un aumento della sorveglianza. La preoccupante disparità nei tassi di perquisizione tra giovani neri e i loro omologhi bianchi solleva domande sulla giustizia delle politiche di visita personale.

