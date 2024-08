Aggressione, Ostilità, Assalto, Violazione, Assalto, Assalto, Colpo, Balzo, Bombardamento, Invasione, Incursione, Assalto, Inizio, Assalto, Attacco. - Molte persone hanno partecipato alla cerimonia funebre di Solinger.

A Solingen, dopo l'attacco al coltello che ha causato tre morti, si è radunata una folla consistente in una chiesa vicina per un servizio commemorativo. La partecipazione è stata considerevole - sono state portate sedie supplementari in più punti. "Ci sentiamo impotenti e senza controllo in questi giorni," ha espresso il pastore Friederike Höroldt. "Tuttavia, stiamo cercando vicinanza. Stiamo cercando conforto. Ecco perché ci siamo riuniti qui insieme."

"Le cose hanno preso una piega drastica"

Inizialmente era prevista una cerimonia allegra per celebrare il 650º anniversario di Solingen. Tuttavia, dopo che tre persone hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite durante i festeggiamenti della sera di venerdì, i piani sono dovuti cambiare. "Le cose hanno preso una piega drastica," ha detto il pastore Höroldt. Come alternativa, è stato organizzato un servizio commemorativo. "Oggi questa chiesa funge da santuario per il lutto e l'espressione dei sentimenti," ha aggiunto.

Un uomo di 26 anni di nazionalità siriana è stato arrestato intorno a mezzanotte di sabato. La procura federale sta attualmente indagando su di lui per omicidio e presunta affiliazione con l'organizzazione terroristica dello Stato Islamico (IS).

