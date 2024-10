Molte persone esprimono preoccupazione per le potenziali vittime di massa dopo l'uragano Helena

A seguito dell'impatto della tempesta "Helene", il bilancio delle vittime nel sud-est degli Stati Uniti è salito a almeno 130. Più di 200 persone risultano ancora disperse, secondo i resoconti delle autorità. Questo evento meteorologico sta anche sollevando controversie nelle elezioni: lunedì, il candidato democratico Joe Biden ha accusato il presidente Donald Trump di diffondere informazioni false dopo che Trump ha affermato che il governo non aveva offerto abbastanza aiuti alle vittime colpite.

"Mettiamola in chiaro: sta diffondendo falsità", ha dichiarato Biden ai giornalisti alla Casa Bianca. Il governatore della Carolina del Nord, Roy Cooper, che ha anche riferito a Trump di diffondere disinformazione, ha fatto eco alle parole di Biden. Le critiche di Trump sono state descritte come "ingiuste e incaute", secondo Biden.

Trump aveva accusato Biden, Cooper e la vicepresidente Kamala Harris di voltare le spalle al disastro. "Non capisco perché lo stia facendo", ha commentato Biden. Ciò che lo ha irritato era l'affermazione di Trump secondo cui non stavano facendo il loro meglio. "Sì, lo stiamo facendo", ha insistito Biden.

Trump promette di fornire "abbastanza risorse" alla regione colpita dalla tempesta

Cooper, che come Biden e Harris è un democratico, ha risposto all'affermazione di Trump secondo cui stava trascurando le vittime repubblicane della tempesta in un'intervista a CNN. "Indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche, se hanno bisogno di aiuto, lo forniremo", ha detto Cooper.

Trump ha visitato la Georgia lunedì, uno stato chiave dove l'esito delle elezioni è incerto. A Valdosta, ha promesso di fornire "conseguentemente più forniture, compreso il carburante, l'equipaggiamento, l'acqua e altri beni di prima necessità".

Trump ha accusato il governo federale di non aver reagito abbastanza prontamente alla tempesta. Ha incolpato Biden per "dormire" invece di occuparsi delle conseguenze della tempesta. Ha argomentato che Harris, suo avversario democratico nelle elezioni, era "da qualche parte a fare campagna e raccogliere fondi".

Biden ha affermato di aver trascorso il weekend nella sua residenza del Delaware ma di aver lavorato incessantemente e di aver trascorso molte ore al telefono. Harris ha rinviato gli eventi della campagna per partecipare a una riunione di crisi a Washington lunedì. Entrambi Biden e Harris hanno sostenuto che il governo degli Stati Uniti aveva fatto del suo meglio.

La tempesta "Helene" ha toccato terra in Florida giovedì come "terribilmente pericolosa" uragano di categoria 4. Nonostante si sia indebolita in seguito, ha continuato a causare ingenti danni. Secondo un conteggio dell'AFP basato sui dati ufficiali e sui resoconti dei media, almeno 130 morti sono stati attribuiti a "Helene" lunedì. Più di 200 persone risultano ancora disperse: l consulente della Casa Bianca Liz Sherwood-Randall ha riferito che circa 600 persone nella regione colpita dalla tempesta erano ancora irraggiungibili.

La Florida, la Georgia, la Carolina del Nord e del Sud, l'Alabama e il Tennessee hanno dichiarato tutti lo stato di emergenza. Le case, le attività commerciali, le strade e i ponti sono stati danneggiati o distrutti. Il governatore della Carolina del Nord, Cooper, ha dichiarato che intere città del suo stato erano state "annientate". Lunedì, circa 1,6 milioni di case e attività commerciali erano ancora senza elettricità, secondo poweroutage.us.

Il presidente Biden si recherà nella Carolina del Nord questo mercoledì per ispezionare i danni e determinare l'assistenza necessaria per coloro che sono stati colpiti dalla catastrofe. Ha già promesso un consistente aiuto federale.

In caso di grandi disastri naturali negli Stati Uniti, il governo federale risponde alle richieste degli stati. Il ruolo del presidente è generalmente quello di sovrintendere e coordinare gli sforzi di aiuto.

