- Molte persone esprimono le loro condoglianze durante i servizi religiosi a Solingen.

Nel vivace quartiere dei sentieri pedonali di Solingen, si è organizzata una veglia commossa che ha attirato centinaia di persone per rendere omaggio al defunto. Molti partecipanti sono arrivati ​​con fiori e candele. Il leader della città di Solingen, Michael Mohr, ha dichiarato: "La città non è più la stessa di ieri". Un gran numero di sciarpe da calcio, peluche, lettere e messaggi di solidarietà erano stati lasciati sul luogo dell'attacco.

"Trovare le parole giuste è quasi impossibile - le azioni parlano più forte", ha detto Mohr. La leader protestante Ilka Werner ha sottolineato l'influenza rassicurante della comunità. "È bello che siate qui", ha commentato. Una squadra di consulenti, facilmente riconoscibili dalle loro giacche viola, era presente sulla piazza. La veglia si è svolta con musicasoft. I massimi rappresentanti sia del governo federale che di quello statale avevano già espresso la loro intenzione di astenersi dalla visita del luogo del crimine per non interferire con le indagini.

Nonostante le indagini in corso, altri membri della comunità hanno scelto di visitare il sito, lasciando fiori e biglietti come segno di sostegno. In mezzo alla diversità dei messaggi e dei simboli, si percepiva una forte sensazione di unità, che sottolineava la resilienza di Solingen.

