- Molte persone che rispondono alle emergenze combattono gli incendi boschivi nelle vicinanze di Izmir.

Vicino alla famosa città turca di Izmir, tra i turisti in vacanza, circa 3.000 lavoratori lottano contro venti potenti per contenere un incendio boschivo. Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, che cita il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, circa 900 persone sono state evacuate da due zone colpite.

Il corpo dei vigili del fuoco è presente con cinque aerei antincendio, 15 elicotteri, bulldozer e altro materiale pesante. Un portavoce del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che circa 2.965 personale con circa 600 veicoli sono presenti nella provincia di Izmir sulla costa dell'Egeo. L'incendio è iniziato giovedì sera a nord di Izmir da una fonte sconosciuta.

Nella zona commerciale settentrionale di Karsiyaka, le fiamme hanno interessato 30 attività commerciali, come dichiarato dal sindaco Cemil Tugay sulla piattaforma X. Un edificio residenziale di dieci piani è stato anche interessato, con immagini della broadcaster nazionale TRT che mostrano il tetto in fiamme. I venti forti hanno portato le fiamme dal bosco vicino alla città, creando difficoltà per i pompieri nel spegnere l'incendio mentre parti del tetto crollavano sui veicoli parcheggiati.

In precedenza, diverse case in altre zone residenziali erano state bruciate, secondo il governatore di Izmir Süleyman Elban. Almeno un villaggio è stato evacuato. Non ci sono state segnalazioni di feriti.

Venerdì, la città metropolitana di Izmir era avvolta in una fitta nebbia, secondo un corrispondente della dpa. La terza città più grande della Turchia e le sue località turistiche lungo la costa sono destinazioni turistiche rinomate.

A causa dei venti potenti fino a 80 chilometri orari, i compiti di spegnimento degli incendi aerei nella zona di Karsiyaka sono stati temporaneamente sospesi, secondo Anadolu.

La Turchia sta affrontando ondate di calore e incendi boschivi in tutto il paese sin dall'inizio dell'estate. Secondo TRT, venerdì c'erano incendi boschivi in almeno sei città e province, comprese le città occidentali di Canakkale, Manisa e Bolu. La Grecia confinante sta lottando contro un grande incendio boschivo a nord di Atene.

