Molti beneficiari dell'assegno per i cittadini della Sachsen-Anhalt, così come a livello nazionale, devono pagare di più per l'affitto e il riscaldamento perché la loro sistemazione viene considerata non adeguata. Secondo la risposta del governo federale a un'interrogazione della sinistra in parlamento, circa il 11,5% delle famiglie che ricevono l'assegno per i cittadini e che hanno costi abitativi riconosciuti nella regione tra Arendsee e Zeitz ha dovuto pagare di più lo scorso anno. In media, hanno dovuto sborsare circa €78 al mese dalle loro tasche o risparmi. Sono state colpite circa 10.300 famiglie.

A livello nazionale, quasi 320.000 famiglie che ricevono l'assegno per i cittadini non hanno ricevuto una copertura completa dei costi abitativi e hanno dovuto pagare in media €103 al mese di tasca propria.

L'importo che le famiglie hanno dovuto pagare variava a seconda della loro posizione all'interno della Sachsen-Anhalt. Quelli nel Saalekreis hanno dovuto pagare di più, €112, seguiti da Halle e dal distretto di Mansfeld-Südharz con un importo medio di €100. Nel distretto di Anhalt-Bitterfeld era di circa €63, e nei distretti di Stendal e Altmarkkreis Salzwedel era di circa €67 e €66 rispettivamente.

Linee guida per l'affitto e lo spazio abitativo

In linea di principio, i costi abitativi, compreso l'affitto e il riscaldamento, sono coperti dallo stato per i beneficiari dell'assegno per i cittadini, ma solo se sono considerati ragionevoli. Per qualificarsi, l'affitto e lo spazio abitativo non devono superare determinati limiti stabiliti a livello regionale. Chi vive in alloggi troppo grandi viene incoraggiato a trasferirsi o, ad esempio, ad affittare una stanza.

Le organizzazioni sociali hanno a lungo criticato il fatto che i limiti di affitto stabiliti sono spesso irrealistici. Gli individui interessati spesso non hanno alcuna possibilità di trovare un'alternativa più economica, costretti a pagare importi sempre più elevati, che poi lasciano loro meno denaro per il cibo, il vestiario e l'istruzione.

