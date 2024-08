- Molte persone che celebrano l'anniversario della doppia ferrovia nella regione Harz.

Splendida Esibizione a Vapore: Le Ferrovie Strette del Harz hanno attirato un gran numero di spettatori per celebrare il loro 125° anniversario delle ferrovie Harzquer e Brocken. La scena nella lussuosa officina delle locomotive a vapore di Wernigerode è stata animata per tutta la giornata, attirando appassionati di treni e famiglie, ha dichiarato Heide Baumgaertner, portavoce dell'Agenzia Tedesca di Stampa. "L'atmosfera era splendida, il pubblico era allegro e le code erano lunghe". Le celebrazioni continueranno anche domenica.

Vetture Storiche al Centro dell'Attenzione

Il programma include una mostra di automobili d'epoca, una linea ferroviaria per bambini, visite alle officine e un giro nel cockpit della locomotiva, come rivelato. L'evento principale è la locomotiva a vapore del 1899 "Hoya" dell'Associazione Ferroviaria Tedesca. Battezzata come la ferrovia stretta Hoya-Syke-Asendorf, è stata consegnata nel 1899. Un'altra vecchia locomotiva a vapore delle prime fasi delle ferrovie Harzquer e Brocken, costruita nel 1897, ha attirato particolarmente gli appassionati di treni e gli intenditori. La "Schweineschnauze", un carro ferroviario del 1932, ha offerto giri di andata e ritorno.

Nel 1899, il primo treno è salito sulla vetta del Brocken, alta 1.141 metri. Inoltre, il servizio ferroviario stretto della Harzquerbahn, che collega le città di Nordhausen (Turingia) e Wernigerode (Sassonia-Anhalt), ha iniziato le operazioni. Prima di questo, la Harzquerbahn era già in funzione su alcuni tronconi. La terza linea della Harzquerbahn è la Selketalbahn.

La Harzquerbahn gestisce la più lunga rete ferroviaria stretta ininterrotta della Germania, lunga circa 140 chilometri. La larghezza della rotaia è di un metro. Le locomotive a vapore della società sono tra le attrazioni turistiche più popolari della regione del Harz.

I visitatori erano ansiosi di esplorare le vecchie vetture in mostra, come la locomotiva a vapore del 1899 "Hoya" e la "Schweineschnauze" del 1932. Queste storiche locomotive a vapore, comprese quelle delle ferrovie Harzquer e Brocken, sono un testimone del ricco patrimonio delle ferrovie strette del Harz.

Leggi anche: