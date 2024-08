Molte organizzazioni mirano a continuare a consentire il lavoro a distanza.

In piena pandemia COVID-19, il concetto di lavoro da casa ha acquisito una notevole rilevanza in numerosi ambienti lavorativi in Germania. Secondo un'indagine condotta dall'Istituto IFO di Monaco, la stragrande maggioranza delle aziende (96%) del paese intende mantenere questa cultura del lavoro da casa, mentre solo il 4% sta valutando la sua completa abolizione. Addirittura, il 12% delle aziende sta valutando l'adozione di linee guida più severe per il lavoro a distanza. In modo interessante, il 75% delle aziende che offrono opzioni di lavoro da casa ha deciso di mantenerle invariata.

Jean-Victor Alipour, ricercatore dell'Istituto IFO, ha commentato questa tendenza, affermando: "È chiaro che la tendenza non sta tornando verso gli uffici". Ha inoltre sottolineato che i resoconti dei media spesso mettono in evidenza le singole aziende che riducono il lavoro a distanza, creando una falsa impressione sulla situazione generale. In realtà, l'11% delle aziende sta valutando di rendere le proprie regole per il lavoro a distanza più flessibili. In modo notevole, il lavoro a distanza è possibile nel 79% delle organizzazioni.

Questa pratica è più diffusa nelle grandi corporations (93%) rispetto alle piccole e medie imprese (75%). Inoltre, emergono differenze tra i settori; mentre l'82% dei fornitori di servizi e l'89% delle aziende industriali possono offrire il lavoro a distanza, solo il 40% delle aziende edili e del commercio possono farlo. In tutti i settori, una consistente percentuale (meno del 15%) desidera limitare o eliminare il lavoro a distanza.

Alipour ha riconosciuto i vantaggi del lavoro in presenza, ma ha sottolineato che l'applicazione di regole più severe attraverso una migliore coordinazione delle sessioni in sede potrebbe aumentare la produttività nei contesti di lavoro a distanza. In modo interessante, il 13% dei fornitori di servizi e l'8% delle aziende industriali sono interessati all'adozione di regole per il lavoro a distanza più flessibili. In sintesi, Alipour ha concluso: "Il lavoro a distanza è qui per restare in Germania. Non stiamo tornando al 2019".

Nonostante il dibattito intorno ad alcune aziende che riducono il lavoro a distanza, un numero significativo di aziende, come l'11% che sta valutando di rendere le proprie politiche più flessibili, sta abbracciando questa tendenza. Inoltre, la maggioranza delle organizzazioni (79%) ha la capacità di supportare il lavoro a distanza, indicando che la tendenza dell'"occupazione e sicurezza sociale" sotto forma di lavoro a distanza sta plasmand

