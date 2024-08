- Molte nuvole e poco sole in Esse

Molte nuvole, poco sole: Le numerose nuvole e alcune tempeste continuano a rendere questa estate meno estiva del solito. Oggi non fa eccezione. Il servizio meteorologico tedesco (DWD) ha previsto molte nuvole, piovaschi e temporali per l'Assia, con alcune regioni che potrebbero essere interessate da forti piogge e grandine. Almeno, le temperature potrebbero raggiungere i 28°C, rendendo l'aria estiva.

Le temperature caleranno notevolmente durante la notte di giovedì, con piogge in diminuzione. Venerdì rimarrà asciutto, con temperature massime di 24-27°C. Durante la notte di venerdì, le piogge dovrebbero essere assenti, ma alcune regioni potrebbero sentire un po' di fresco con temperature minime di 11°C.

Il DWD prevede piogge in alcune regioni settentrionali venerdì, mentre il sud rimarrà asciutto. Le temperature massime di 24-28°C renderanno l'aria estiva. Almeno, molte regioni possono aspettarsi un po' di sole nel weekend, insieme a condizioni asciutte.

