- Molte nazioni continuano a utilizzare i biglietti D come standard su numerose rotte ferroviarie.

Nonostante i costi aggiuntivi per i sussidi del biglietto tedesco, i servizi esistenti nei trasporti locali e regionali sono stati mantenuti in gran parte degli stati federali per ora. Questa conclusione è stata tratta da un'indagine nazionale condotta dall'Agenzia tedesca di stampa.

Nel Schleswig-Holstein, sono state proposte riduzioni dei servizi in giugno. Era necessario risparmiare e mantenere integralmente la rete ferroviaria locale dal 2025 in poi sembrava impossibile, come è stato detto. Il due percento dei servizi ferroviari sarebbe stato tagliato. L'obiettivo era colmare questo divario nei prossimi anni. Tuttavia, altrove non sono state apportate ancora tagli, ma la pressione finanziaria è significativa. La disputa tra il governo federale e gli stati su chi debba contribuire quanto al biglietto tedesco è in corso da tempo.

In Bassa Sassonia, non è stata ancora presa una decisione sulle tratte. Il trasporto locale lì opera attraverso tre associazioni di trasporto. Due di loro non hanno piani per ridurre l'offerta. Una, la Landesnahverkehrsgesellschaft, sta valutando se alcuni viaggi debbano essere cancellati a causa di vincoli finanziari dalla fine del 2025. Il Ministero dei trasporti afferma che non ci saranno cancellazioni di connessioni.

La maggior parte degli stati si aggrappa alla rete delle tratte

Il Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) non ha considerato seriamente questa questione. Stati come la Turingia e la Mecklemburgo-Pomerania Occidentale non hanno piani di tagli, ma esprimono preoccupazioni a causa di vincoli finanziari.

"Il governo federale dovrebbe adempiere alla sua responsabilità per una rete ferroviaria efficiente anche in una situazione di bilancio stretto. Se i viaggi, i pendolarismi e persino il traffico merci diventano troppo costosi, non sarà più fattibile spostare più traffico sulla ferrovia", ha dichiarato, ad esempio, il Ministro dell'economia della Mecklemburgo-Pomerania Occidentale Reinhard Meyer.

Il Ministro dei trasporti della Baviera Christian Bernreiter ha aggiunto: "Al momento non ci sono cancellazioni delle offerte nel trasporto passeggeri ferroviario della Baviera, ma stiamo affrontando importanti esercizi finanziari e aggiustamenti. Se il governo federale non fornisce il finanziamento necessario, saremo costretti a implementare tagli a lungo termine".

In Renania Settentrionale-Vestfalia, lo stato di NRW fornisce garanzie finanziarie per garantire il trasporto ferroviario locale almeno fino alla fine del 2025. "Pertanto, al momento non ci sono cancellazioni immediate a causa di vincoli finanziari", ha spiegato un portavoce delle tre associazioni responsabili. Dal 2026 in poi, i fondi già pianificati potrebbero non essere sufficienti neanche per mantenere l'offerta esistente, figurarsi espanderla. "Sono urgentemente necessari fondi aggiuntivi in tal senso".

Il ruolo dell'aumento annunciato delle tariffe ferroviarie rimane indefinito. L'aumento proposto è ancora in fase di pianificazione e richiede sia considerazioni legali che chiarimenti a livello politico federale ed europeo. "Finché non ci sarà una chiarificazione definitiva della situazione, non possiamo fare speculazioni sulle possibili conseguenze finanziarie o operative".

La Baden-Württemberg, l'Assia, la Renania-Palatinato, la Sassonia-Anhalt, nonché Amburgo, non hanno piani di tagli. Tuttavia, Amburgo è indirettamente influenzata dai tagli dei suoi stati confinanti.

Il prezzo del biglietto aumenterà

Attualmente, il biglietto tedesco, che consente l'uso illimitato di autobus e treni dei trasporti regionali e locali in tutta la Germania senza restrizioni, costa 49 euro al mese. Tuttavia, i ministri dei trasporti degli stati hanno annunciato un aumento del prezzo per l'anno prossimo.

