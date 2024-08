Molte migliaia scelgono di registrarsi per la donazione di organi.

Negli ultimi cinque mesi, i cittadini in Germania hanno avuto l'opportunità di iscriversi online come donatori di organi. Il processo di registrazione online è stato inizialmente facilitato attraverso la funzione eID sui documenti d'identità personali. Con l'introduzione della cartella clinica elettronica l'anno prossimo, il processo di registrazione dovrebbe diventare più semplice.

Fino a questa settimana, circa 147.822 individui si sono iscritti, come riportato dalla "Rheinische Post". In gran parte dei casi, le persone hanno mostrato una disponibilità verso la donazione di organi; tuttavia, solo il 5,6% dei registrati ha dichiarato un'obiezione, secondo un portavoce del Ministero federale della Salute.

Il registro online è stato attivato a metà marzo, con circa 98.000 registrazioni nel primo mese. Da allora, sono state aggiunte ulteriori 50.000 registrazioni. Gli individui possono registrarsi su organspende-register.de utilizzando il loro documento d'identità con la funzione eID e possono indicare se desiderano donare gli organi dopo la morte o meno. A partire dal 1° luglio, gli ospedali hanno accesso a questi dati di registrazione per lo scopo di rimozione degli organi.

In futuro, dovrebbe essere possibile registrarsi anche utilizzando l'ID Sanitario sul portale. Questa identità digitale verrà istituita dalle compagnie assicurative per i loro assicurati. Il portavoce del ministero ha menzionato che questa opzione sarà disponibile per il pubblico dalle compagnie assicurative a breve.

Si prevede che i procedimenti di identificazione digitale genereranno più utenti nel registro online in futuro, secondo il portavoce. Inoltre, l'introduzione della soluzione opt-out con la cartella clinica elettronica nel gennaio 2025 sarà significativa. Contestualmente, i metodi di registrazione tradizionali (ad esempio, per iscritto o verbalmente) continueranno ad essere disponibili per preservare la sovranità decisionale dei cittadini nell'area sensibile della donazione di organi e tessuti.

Cartella clinica elettronica dal gennaio

A partire da gennaio, tutti i cittadini assicurati in Germania avranno una cartella clinica elettronica (ePA) - a meno che l'assicurato non si opponga esplicitamente. Tramite le applicazioni ePA, gli assicurati potranno anche registrarsi nel registro di donazione di organi.

La donazione di organi in Germania avviene solo se qualcuno ha autorizzato esplicitamente prima della morte (ad esempio con una carta di donatore di organi) o se il familiare prossimo acconsente. A causa della scarsità di organi donatori, la transizione alla cosiddetta soluzione opt-out è spesso oggetto di dibattito. In questa situazione, tutti gli individui sarebbero considerati donatori di organi a meno che non documentino la loro obiezione. Il Bundesrat ha approvato un disegno di legge per introdurre la soluzione opt-out all'inizio di luglio, sebbene il cronoprogramma esatto nel Bundestag rimanga incerto. Un gruppo trasversale di parlamentari sostiene la soluzione opt-out. Nel 2020, un modello simile è fallito nel Bundestag.

In relazione alla cartella clinica elettronica in arrivo, le compagnie assicurative forniranno un ID Sanitario per i loro assicurati, rendendo la registrazione nel registro di donazione di organi più semplice. Con la soluzione opt-out da introdurre nella cartella clinica elettronica nel gennaio 2025, tutti gli individui sarebbero considerati donatori di organi a meno che non dichiarino esplicitamente la loro obiezione.

