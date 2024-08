- Molte migliaia di persone si sono anticipate al Christopher Street Festival a Brema

Intorno alle 18.000 persone sono previste per partecipare al Christopher Street Day (CSD) a Brema oggi, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori. Questo anno l'evento, che promuove i diritti delle lesbiche, dei gay e di altre persone non conformi, ha come tema "Cosa vogliamo ora? Essere ovvi, vivere ovviamente così!"

Vari politici di Brema hanno confermato la loro partecipazione al corteo attraverso il centro città. Il corteo partirà alle 12:00 da Altenwall, attraverserà il quartiere, raggiungerà la stazione centrale e quindi tornerà ad Altenwall attraverso la principale via dello shopping per un raduno. Un autobus con un piano ribassato accompagnerà la dimostrazione, garantendo l'accessibilità per le persone con disabilità.

Il CSD rende omaggio alle rivolte della comunità queer a New York City's Christopher Street (USA) nel 1969, simbolizzando la visibilità e l'uguaglianza delle persone queer. Altri nomi per le ormai annuali dimostrazioni CSD in numerosi luoghi sono "Pride Parade" o "Gay Pride". Il primo CSD in Germania si è svolto 45 anni fa a Brema.

