- Molte malattie respiratorie in questo periodo dell' anno

Milioni di famiglie stanno attualmente tossendo e starnutendo - anche d'estate. Secondo i calcoli dell'Istituto Robert Koch (RKI), il numero di malattie respiratorie acute negli ultimi settimane è stato più alto rispetto agli anni precedenti. Questo si riferisce al periodo dal lancio del portale GrippeWeb nel 2011.

I cittadini possono segnalare direttamente su GrippeWeb se hanno avuto una malattia respiratoria nella settimana precedente. Secondo l'Istituto Robert Koch, si stima che ci siano state circa 3,3 milioni di malattie respiratorie acute nella popolazione per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto.

although the number of estimated new infections has decreased slightly compared to the previous week, overall, there has been only a relatively small decrease in respiratory infections since winter, according to GrippeWeb. In previous years, there were usually many fewer people with coughs, colds, and sore throats in the warmer months.

L'Istituto Robert Koch attribuisce questo principalmente ai rinovirus e ai coronavirus. I coronavirus sono stati principalmente rilevati in pazienti over 15 anni, mentre i rinovirus sono stati trovati in quasi tutti i gruppi di età. Il Covid-19 è stato principalmente rilevato in persone anziane con gravi malattie respiratorie acute, soprattutto in coloro che hanno superato gli 80 anni. L'influenza e i virus RS non stanno attualmente giocando un ruolo. Il numero di gravi malattie respiratorie acute è a un livello basso.

Secondo l'Istituto Robert Koch, le vacanze estive possono influire sia sulle infezioni che sui sistemi di sorveglianza.

Despite the summer weather, persistent coughing can still be observed in many individuals. The high number of reported respiratory illnesses, including coughs, continues to exceed previous summer figures.

