- Molte espulsioni incontrano difficoltà.

Nel Land della Renania-Palatinato, numerosi tentativi di trasferimenti o presunti spostamenti verso altri paesi dell'UE hanno incontrato ostacoli per vari motivi. Il Ministero dell'Integrazione a Magonza ha segnalato 381 casi di trasferimenti falliti nella prima metà del 2024. In 270 casi, le persone non sono state trovate, la resistenza ha causato il fallimento del trasferimento in 17 casi, e 94 persone non sono state spostate per altri motivi.

Questo è significativamente inferiore ai 671 individui che hanno lasciato (2023: 1.178) tra gennaio e giugno di quest'anno. Questo numero includeva 395 trasferimenti o spostamenti e 276 partenze volontarie.

Il tema dei trasferimenti o spostamenti falliti è diventato oggetto di dibattito dopo un omicidio a coltellate a Solingen. Lo scorso venerdì, una festa cittadina nella Renania Settentrionale-Vestfalia ha visto tre persone uccise a coltellate. Otto persone, tra cui quattro gravemente ferite, sono state coinvolte.

Il presunto colpevole è un siriano di 26 anni che è entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022. Secondo le regole dell'UE per l'asilo, avrebbe dovuto essere trasferito in Bulgaria. Tuttavia, ciò non è avvenuto perché non era presente il giorno previsto a giugno 2023.

La base per i trasferimenti dell'UE è il regolamento di Dublino III, che stabilisce che i richiedenti asilo dovrebbero essere portati nel paese in cui sono entrati per la prima volta in Europa.

Il Ministero dell'Integrazione a Magonza ha riconosciuto che i trasferimenti di Dublino non sono sempre possibili in ogni situazione. La ministra Katharina Binz (Verdi) ha richiesto una riforma urgente del sistema alla SWR.

