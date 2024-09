- Molte centinaia di palle infiammate richiedono sforzi estesi di estinzione

Un gruppo di fasci di fieno circolari è andato a fuoco a Lunden, situata in Dithmarschen. Il dipartimento dei vigili del fuoco è stato avvertito intorno a mezzanotte di sabato, come dichiarato da un rappresentante della polizia. I tentativi di spegnimento erano ancora in corso all'alba. Si è detto che le fiamme avevano consumato tra i 300 e i 400 fasci di fieno.

Le fiamme intense hanno illuminato il cielo notturno di Lunden, creando uno spettacolo notevole. Nonostante gli sforzi instancabili dei vigili del fuoco, diversi fasci di fieno non bruciati continuavano a bruciare lentamente.

