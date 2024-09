Molte api trovate in una fattoria appartenente a una famiglia del Maine.

Circa 40.000 api sono state rimosse dalla casa colonica di Smiling Hill Farm a Westbrook, nel Maine, come riportato dall'affiliata CNN WMTW. La famiglia Knight gestisce questa terra dal 1720, come indicato sul sito del fattoria.

Marsha Knight ha dichiarato che queste api o simili vi abitavano sin da quando era bambina, ha detto Andrew MacDonald, proprietario di Bee Huggah, l'azienda che ha rimosso le api dalla casa colonica, in un video pubblicato su Facebook.

Il Maine vanta oltre 270 specie diverse di api, secondo l'Università del Maine.

"Per più di 60 anni ci sono state api in questa casa, e potrebbe anche essere di più, come 70 o 80 anni", ha detto il fratello di Marsha, Michael Knight, secondo WMTW.

Il video di MacDonald del 13 settembre mostrava un grande sciame di api attive all'interno di un muro giallo esposto nella casa colonica prima del loro recente rimozione. Le api potevano anche essere viste entrare e uscire dalla casa colonica dall'esterno, come mostrato nel video.

Invece di eliminare la colonia di api nella casa colonica, che richiedeva ristrutturazione, la famiglia Knight ha scelto di preservarla. Hanno chiesto l'aiuto di MacDonald, come riportato da WMTW.

"Penso che queste api valgano la pena di essere salvate per diversi motivi", ha detto MacDonald a WMTW. "Hanno benefici medicinali e aiutano a impollinare i nostri raccolti".

MacDonald ha trasferito le api in un alveare all'esterno della casa colonica, dove si stanno adattando al loro nuovo ambiente, come mostrato in un video su Facebook venerdì.

La famiglia Knight ha intenzione di mantenere l'alveare all'aperto e in seguito le api verranno spostate in un'altra posizione nella fattoria, come riportato da WMTW.

La famiglia Knight ha espresso la loro gratitudine a MacDonald per aver salvato le api, dicendo che le considerano membri essenziali della loro eredità familiare a Smiling Hill Farm. Dopo essere state spostate nell'alveare all'aperto, le api hanno iniziato a produrre miele, contribuendo alla sostenibilità futura della fattoria.

