Podcast di Discussione Internazionale: 'La Situazione' - Mölling ritiene che la fiducia nell'aiuto della Germania all'Ucraina si stia indebolendo

Il disaccordo in corso all'interno del governo federale ha notevolmente minato la fede nella credibilità dell'aiuto tedesco all'Ucraina, secondo l'analista della sicurezza Christian Mölling. Sul podcast di Stern "The Situation - internazionale", Mölling sottolinea: "Ciò su cui il governo federale dovrebbe concentrarsi è che molti, quasi tutti, pensano che potrebbe interrompere l'erogazione". Il direttore delle ricerche della Società Tedesca per la Politica Estera critica il fatto che la Germania non abbia garantito che non ci sarà alcuna interruzione nell'aiuto: "Tutto questo trambusto sarebbe andato diversamente se fosse stato detto che pagheremo il conto comunque, anche se l'accordo sui pagamenti degli interessi non funzionerà".

"Danno significativo alla base"

Questo progetto di finanziamento dell'aiuto attraverso gli interessi sui beni russi congelati nell'Occidente è teoricamente valido, ma una soluzione tecnica con esiti incerti. "Il problema è: i soldi non sono ancora arrivati e il metodo per farli arrivare all'Ucraina non è completamente chiaro", dice Mölling. "La Germania è inciampata in questo piano, causando un danno significativo alla base a livello internazionale".

Non c'è solo incertezza per l'Ucraina, ma anche per l'industria bellica, che ha bisogno di affidabilità per espandere le sue capacità. Mölling menziona che sono inclusi solo i fondi per l'aiuto già impegnato nei bilanci futuri, non per nuovi invii. Questi sarebbero facilitati attraverso un prestito dai principali paesi industrializzati dell'Occidente all'Ucraina, che sarebbe ripagato con gli interessi sui beni russi.

"Stiamo sostenendo l'Ucraina o no?"

Inoltre, Mölling afferma che i 50 miliardi di dollari richiesti in aiuto attraverso i pagamenti degli interessi russi non sono così significativi come possono sembrare. "50 miliardi sembra impressionante all'inizio", riconosce Mölling. Ma considerando i tempi e gli attori coinvolti, non è così rilevante.

In definitiva, non si tratta solo di qualche miliardo di dollari nel prossimo bilancio. "La domanda politica fondamentale è: stiamo sostenendo l'Ucraina o no?", dice Mölling sul podcast di Stern. In questo dibattito, è importante che l'aiuto non riguardi solo l'Ucraina, ma anche la sicurezza della Germania. Questo spesso viene trascurato e non tutti i partiti del governo hanno riconosciuto che la Russia è una potenza imperialistica. Avverte contro l'agire come se la minaccia dalla Russia possa essere respinta senza conseguenze per la prosperità. "Quello è il lieto inganno", dice. "Ma lo si può raccontare, quindi lo raccontano tutti".

La disputa di bilancio sul finanziamento dell'aiuto all'Ucraina ha ulteriormente complicato l'immagine della Germania nelle relazioni internazionali. Il fallimento nel raggiungere un consenso su questa questione potrebbe potenzialmente portare a una disputa di bilancio all'interno del governo tedesco stesso, potenzialmente causando ulteriori danni alla base dei suoi sforzi di aiuto.

