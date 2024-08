Podcast 'La situazione - internazionale' - Mölling: L'Ucraina si prepara ai negoziati con Kursk

L'Ucraina cerca di migliorare la propria posizione per eventuali trattative di pace avanzando nel territorio russo, secondo l'esperto militare Christian Mölling. In un'intervista del venerdì sul podcast di Der Spiegel "La situazione - Internazionale", Mölling ha detto che l'incursione nella regione russa di Kursk ha avuto un "enorme effetto positivo" per l'Ucraina, sia nella comunicazione che politicamente.

Il direttore delle ricerche della Società Tedesca per gli Affari Esteri ha sottolineato l'impatto simbolico dell'azione, dicendo che dimostra la capacità operativa delle forze armate sia alla propria popolazione che ai propri alleati. Anche se l'Ucraina non può migliorare la sua difficile situazione sul fronte del Donbass, può almeno creare un "momento di attenzione". Secondo l'analisi di Mölling, la leadership ucraina si sta già preparando per una situazione in cui la pressione per avviare trattative di pace aumenterà, e la regione russa attualmente presa di mira potrebbe servire come "trump card".

Gli ucraini si preparano a trattative forzate

L'esperto ha sottolineato che il sostegno degli Stati Uniti non sarà lo stesso di ora, indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali a novembre. Nel frattempo, la Francia è ostacolata da dispute politiche interne, e la Germania affronta minacce quotidiane di crollo della coalizione di governo. "L'Ucraina vede che le opzioni non stanno migliorando", ha detto Mölling, aggiungendo che questo contribuisce al bisogno del paese di prepararsi alle trattative.

In questo contesto, Mölling ha anche menzionato le attività ucraine sulla penisola di Crimea, dove la vita per i russi sta diventando sempre più difficile. La flotta del Mar Nero è stata respinta, e l'aviazione navale russa ha subito anche sconfitte.

L'offensiva non rappresenta ancora una minaccia per il regime di Putin

Nell'analisi di Mölling, l'avanzata ucraina nella regione di Kursk non rappresenta ancora una minaccia per il regime del presidente russo Vladimir Putin. Ha detto: "Diventerà critico per Putin solo se avrà un impatto sui grandi centri urbani, cosa che non è ancora successa". Se la guerra nel proprio paese porterà a un'ondata di solidarietà con il governo di Mosca, resta da vedere.

Mölling non si aspetta che l'Ucraina conduca la guerra nei paesi vicini utilizzando gli stessi metodi delle forze russe sul proprio territorio. Anche se i crimini di guerra si verificano su entrambi i lati, non fanno parte della strategia dell'Ucraina, a differenza della Russia. Inoltre, verrebbero sfruttati dalla leadership di Mosca e avrebbero conseguenze per gli alleati occidentali dell'Ucraina.

