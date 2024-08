- Mölling: l'invasione di Kursk danneggia la fiducia nella forza di Putin

L'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk sta mettendo alla prova la diffusa convinzione della forza del Presidente Vladimir Putin, secondo l'esperto militare Christian Mölling. In un'intervista del venerdì sul podcast stern "The Situation - International", Mölling ha dichiarato: "La narrazione che il Cremlino sta spingendo, secondo cui la vittoria della Russia è inevitabile, viene attualmente completamente sottoposta a critica". Mölling, direttore di ricerca della Società Tedesca per gli Affari Esteri, suggerisce che questo cambiamento di percezione potrebbe avere implicazioni persino per le prossime elezioni statali orientali della Germania. Tuttavia, militarmente, l'avanzata ucraina è molto meno significativa, poiché coinvolge solo una piccola parte del territorio russo, che Mölling ritiene che l'Ucraina avrà difficoltà a mantenere a lungo termine. Egli prevede: "Tra due o tre settimane vedremo titoli che dicono 'La marea sta cambiando'". Gli ucraini, egli avverte, dipendono pesantemente da una catena di rifornimenti funzionante per fornire i loro soldati oltre i loro confini, e questo potrebbe diventare un problema per loro alla fine.

Putin Prioritizza il Fronte nel Donbass

Mölling valuta che il regime russo ha deciso di non dividire le sue forze militari, che era uno degli obiettivi dell'operazione ucraina. Pertanto, per Putin, "Continuare l'attacco all'Ucraina, in particolare sul fronte nel Donbass, è più importante che proteggere i propri confini e il proprio popolo". Non è disposto ad abbandonare l'operazione offensiva, anche se ciò significa schierare i coscritti nella regione di Kursk. "Se non si guarda al calendario, la Russia naturalmente ha enormi riserve", ha detto Mölling. "Ma le uniche riserve che la Russia può attualmente attivare a breve termine sono i coscritti".

Avvertimento di un Contraccolpo

Tuttavia, Mölling non si aspetta inizialmente alcuna destabilizzazione interna della leadership russa. "Putin ha a disposizione un così grande apparato di violenza che può initially reprimere qualsiasi protesta", ha detto. Egli avverte un contraccolpo della Russia in risposta all'attacco ucraino. "La vendetta è un motivo per questo sistema", ha detto. "Mi aspetterei un'azione di vendetta di grandi proporzioni". Soprattutto se si crea l'impressione di debolezza, il regime di Mosca potrebbe cercare di dimostrare le proprie capacità con un contrattacco particolarmente brutale.

