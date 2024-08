- Mohammed Rassulof si assicura un Oscar per la partecipazione della Germania

Il film "Il Fiore dell'Albero Sacro di Figeac", diretto dal regista iraniano Mohammed Rassulof, recentemente trasferitosi in Germania, rappresenterà la Germania nella competizione per gli Oscar. Questa scelta è stata resa ufficiale oggi, come annunciato da German Films, l'ambasciatore internazionale del cinema tedesco, dalla loro sede di Monaco di Baviera.

Il film "Il Fiore dell'Albero Sacro di Figeac" è candidato a un prestigioso premio cinematografico, grazie alla sua selezione per la competizione degli Oscar. Con questo traguardo, il trasferimento di Mohammed Rassulof in Germania ha aumentato con successo la diversità del cinema tedesco.

Leggi anche: