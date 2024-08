- Mohammed Rassulof selezionato per l'Oscar tedesco

13 Film sono nella selezione preliminare per la candidatura tedesca agli Oscar. Tra questi c'è il nuovo film dell'iraniano Mohammed Rassulof, che è fuggito in Germania alcuni mesi fa. "Il Seme della Ficaria Sacra" è una co-produzione tedesca che racconta la storia dell'impatto delle proteste politiche in Iran su una famiglia.

È stato presentato anche un film con Sandra Hüller, "Zwei zu eins" di Natja Brunckhorst. La giuria deciderà quale film la Germania nominerà per il Miglior Film Internazionale il 21 e 22 agosto a Monaco. Lo ha annunciato German Films, il dipartimento internazionale del cinema tedesco.

Questo è solo uno dei vari passaggi prima dell'annuncio ufficiale delle nomination per gli Oscar, il 17 gennaio.

Tra i possibili candidati tedeschi ci sono il dramma "Sterben" di Matthias Glasner, vincitore del premio Golden Film, "Die Ermittlung" di RP Kahl, "In Liebe, Eure Hilde" di Andreas Dresen e "Im toten Winkel" di Ayşe Polat.

Altri contendenti per la candidatura tedesca sono "Die Herrlichkeit des Lebens" (Georg Maas, Judith Kaufmann), "Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen" (Torsten Körner), "Führer und Verführer" (Joachim A. Lang), "Hollywoodgate" (Ibrahim Nash’at), "Sad Jokes" (Fabian Stumm), "Stella. Ein Leben" (Kilian Riedhof) e "Stille" (Erik Borner).

Lo scorso primavera, il film tedesco nominato per il Miglior Film Internazionale, "Das Lehrerzimmer" di Ilker Çatak, non ha vinto. L'Oscar è andato alla produzione britannica "The Zone of Interest" di Jonathan Glazer.

** Tuttavia, lo scorso anno, l'adattamento tedesco di "Im Westen nichts Neues" del regista Edward Berger ha vinto l'Oscar per il Miglior Film Internazionale, oltre a tre premi per la fotografia, la scenografia e la musica per il film.**

La selezione della candidatura tedesca è un passaggio preliminare nella corsa per l'Oscar Internazionale. La lista dei contendenti internazionali verrà annunciata il 17 dicembre. Gli Oscar verranno assegnati il 2 marzo (ora locale, 3 marzo in Germania).

Solo quattro produzioni tedesche hanno vinto il premio per il Miglior Film Internazionale finora. Oltre a "Im Westen nichts Neues", questo è stato raggiunto da Florian Henckel von Donnersmarck con il dramma sulla Stasi "Das Leben der Anderen" nel 2007, l'adattamento cinematografico di "Die Blechtrommel" di Volker Schlöndorff nel 1980 e "Nirgendwo in Afrika" di Caroline Link nel 2003.

