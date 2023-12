Mohamed Salah segna uno splendido gol in solitaria mentre il Liverpool pareggia con il Manchester City

Dopo un primo tempo senza gol, la partita ha preso vita dopo l'intervallo e i presenti allo stadio Anfield hanno assistito a uno spettacolo mozzafiato di calcio d'attacco.

Nonostante il predominio degli ospiti prima dell'intervallo, Sadio Mané ha aperto le marcature per il Liverpool, con un tiro a giro dopo un'ottima giocata di Salah.

Il City ha risposto solo 10 minuti dopo essere passato in svantaggio, con il brillante Phil Foden che ha messo la freccia nell'angolo inferiore della rete.

Con entrambe le squadre infuocate, la partita si è trasformata in un classico e Salah ha riportato il Liverpool in vantaggio con uno splendido gol in solitaria.

L'egiziano ha dato prova della sua abilità mondiale superando diversi difensori del City prima di scagliare il suo tiro di sinistro contro il portiere Ederson.

"Devo guardarlo per vedere", ha detto Salah sorridendo nell'intervista rilasciata a Sky Sports dopo la partita. "Penso che sarebbe stato più speciale se avessimo vinto la partita, ma è così. Penso che sia stato un bel gol, ma non c'è molto da dire".

Nonostante abbia minimizzato, è stato un altro momento speciale nell'incredibile carriera di Salah al Liverpool, ma non si è rivelato vincente: il City ha pareggiato per la seconda volta appena cinque minuti dopo.

Il tiro di Kevin De Bruyne è stato deviato in rete da Joel Matip dopo un altro buon lavoro di Foden sulla fascia sinistra.

Il pareggio non ha permesso a nessuna delle due squadre di scalzare il Chelsea dalla vetta della classifica, con il Liverpool al secondo posto e il City al terzo in vista della pausa internazionale.

Guardiola frustrato

Prima del calcio d'inizio entrambe le squadre si sono mostrate ammirate l'una per l'altra, ma nel secondo tempo la partita si è trasformata in un'agguerrita vicenda.

Il manager del City Pep Guardiola si è infuriato a bordo campo quando a James Milner, giocatore del Liverpool, non è stato mostrato il secondo cartellino giallo pochi istanti prima del gol di Salah.

Milner, che era già stato ammonito, è sembrato fare uno sgambetto a Foden ma ha evitato l'espulsione con l'arbitro Paul Tierney che ha mostrato una certa indulgenza, con grande disappunto della panchina del City.

"Era un cartellino giallo, è troppo chiaro", ha detto Guardiola a Sky Sports dopo la partita. "Ma è Anfield, come Old Trafford. In questa situazione, un giocatore del City sarebbe stato espulso".

All'inizio della partita, Milner aveva apparentemente sgambettato Foden mentre l'attaccante inglese entrava in area, ma Tierney aveva ancora una volta fatto proseguire il gioco.

Nonostante le polemiche, la partita sarà ricordata per la bravura in attacco di entrambe le squadre e per l'incredibile assolo di Salah.

"Se Lionel Messi o Cristiano Ronaldo segnano un gol del genere, allora tutto il mondo dice: 'sì, perché sono di classe mondiale'", ha detto il boss del Liverpool Jurgen Klopp a Sky Sports dopo la partita.

"Mo Salah segna quel gol perché è un fuoriclasse. È uno dei migliori giocatori al mondo. Ecco come stanno le cose".

Visto il suo stato di forma nelle ultime stagioni, i tifosi desiderano ardentemente che il 29enne firmi un nuovo contratto con il club, visto che il suo attuale accordo scadrà nel 2023.

Il Liverpool non ha ancora trovato un accordo con l'egiziano, ma l'ex giocatore Jamie Carragher dice che è imperativo che il club riesca a concludere l'affare.

"So in che situazione si trova il Liverpool. Non hanno le finanze del Manchester City, se si pensa agli stipendi che danno", ha detto Carragher intervenendo domenica come opinionista di Sky Sports.

"Ma in questo momento Salah sta giocando bene come nessun altro nel calcio europeo.

"Il Liverpool non può permettersi di lasciare che la sua situazione contrattuale si trascini, con il rischio di perderlo nei prossimi due anni".

