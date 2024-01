Mohamed Salah ha un giorno da ricordare per mandare il Liverpool in testa alla Premier League prima di partire per la Coppa d'Africa

Salah, 31 anni, si è fatto parare un rigore nel primo tempo prima di segnare due gol - il 150° e il 151° in Premier League per il club - e di fornire un assist a Cody Gakpo con uno splendido cross con l'esterno del piede sinistro.

Salah ha giocato un ruolo chiave anche nel secondo gol del Liverpool, passando a Diogo Jota, che ha poi spinto Curtis Jones per una semplice conclusione.

Non solo Salah è diventato il quinto giocatore nella storia del Liverpool a segnare 150 gol in campionato, ma il suo contributo alla vittoria ha portato il club a tre punti dalla vetta della classifica di Premier League.

Tuttavia, Salah non sarà disponibile per la sua squadra di club perché ora è in viaggio per unirsi alla nazionale egiziana per la Coppa d'Africa, il torneo internazionale più importante del continente, che i Faraoni hanno vinto per ben sette volte.

La competizione si svolge in Costa d'Avorio, ma Salah ritiene che il Liverpool abbia la qualità per continuare a vincere le partite anche in sua assenza.

"Tutti mi chiedono la stessa cosa!" Ha detto Salah dopo la vittoria di Newcastle. "Voglio vincere (la Coppa d'Africa), mi piacerebbe vincerla.

"Ma senza di me, sono sicuro che i giocatori [del Liverpool] riusciranno a vincere le partite. Abbiamo giocatori fantastici, di grande qualità, devono solo tenere lontana la pressione e giocare il loro calcio. Abbiamo giocatori che possono giocare nella mia posizione, possono fare quello che faccio io.

"Significa molto giocare per la Nazionale, è una sensazione fantastica. Ogni volta che scendo in campo con la maglia della Nazionale è qualcosa che non posso dare per scontato. Sono solo felice di giocare il torneo e mi piacerebbe vincerlo".

Il ruolo da protagonista di Salah ha coronato un inizio di 2024 perfetto per il Liverpool, che ha approfittato della recente scarsa forma dell'Arsenal per andare in testa alla classifica della Premier League dopo 20 partite della stagione.

Non è stata però una vittoria semplice per la squadra del Merseyside: il rigore sbagliato da Salah nel primo tempo ha rappresentato una battuta d'arresto ad Anfield.

Ma Salah ha rimediato a quell'errore, segnando da distanza ravvicinata al 49' per portare in vantaggio la squadra di casa. Il gol, il 150° per il Liverpool in Premier League, gli ha permesso di diventare solo il quinto giocatore a raggiungere la pietra miliare per un singolo club nella competizione.

Dopo la partita, Salah ha dichiarato che un cambio di calzature durante l'intervallo ha risollevato le sue sorti.

"Gli altri scarpini con cui ho perso il rigore li ho usati ieri", ha detto Salah a Sky Sports dopo la vittoria. "Non è scaramantico perché gioco con molti scarpini. Ma quando sento che mi sta dando fastidio la testa, ok, fuori, cambio gli scarpini!

"Ma non mi piace andare nel secondo tempo di questa partita pensando: 'Non ho segnato con questo'. Perciò mi sono limitato a mantenere la calma e a concentrarmi sulla partita".

Nonostante l'incisiva conclusione di Alexander Isak per l'1-1, il Liverpool si è portato in vantaggio di due gol grazie alle conclusioni ravvicinate di Jones e Gakpo, prima che il colpo di testa di Sven Botman all'81' portasse il risultato sul 3-2, assicurando un finale nervoso.

Tuttavia, i timori sono stati rapidamente alleviati quando all'86° minuto Salah ha rimediato al suo precedente rigore sbagliato, trasformando con successo dal dischetto e conquistando i tre punti.

Dopo la partita, Salah ha dichiarato che la sua imminente partenza per la nazionale egiziana gli ha fornito una motivazione in più per correggere gli errori del primo tempo.

I giocatori hanno parlato nello spogliatoio [e hanno detto] che dobbiamo rimanere calmi".

"Ho sbagliato il rigore. Nell'intervallo mi sono detto: 'Vuoi lasciare la Nazionale con questa prestazione? Non proprio! Quindi dovevo concentrarmi, fare la differenza e ci sono riuscito".

Ha poi proseguito: "È un grande risultato per noi. La partita è stata molto intensa e siamo riusciti a prendere tre punti e ora siamo in testa alla classifica. Dobbiamo rimanere calmi e vincere ogni partita".

La Coppa d'Africa inizia sabato 13 gennaio con la sfida tra i padroni di casa della Costa d'Avorio e la Guinea-Bissau. La finale si giocherà domenica 11 febbraio.

