Seguendo le manifestazioni agricole - Modifiche intenzionali alla politica agricola dell'UE suggerite dagli specialisti del settore

"Più Fondi per l'Ambiente, il Benessere degli Animali e gli Agricoltori in Difficoltà": la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen promuove un importante rivisitazione della politica agricola dell'UE. Secondo il rapporto conclusivo della suddetta strategia, "Il quadro esistente deve essere adattato per affrontare le sfide attuali e future". La politica agricola dell'UE, con budget nell'ordine dei centinaia di miliardi di euro, è uno dei maggiori finanziamenti del bilancio dell'UE.

La Presidente von der Leyen ha dichiarato durante la consegna del rapporto a Bruxelles, "Pochi settori sono così vitali per il nostro continente come l'agricoltura". Tuttavia, ha riconosciuto, "I nostri agricoltori affrontano molte sfide, come la forte concorrenza globale o gli effetti catastrofici del cambiamento climatico".

Özdemir Apprezza le Proposte

La squadra di esperti suggerisce che la politica agricola dell'UE dovrebbe prendere in considerazione gli agricoltori in maggior bisogno finanziario. Inoltre, propone di incentivare le pratiche ecologiche e i vantaggi per i dipendenti e il benessere degli animali. Inoltre, suggerisce di migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali. Le proposte fatte dai rappresentanti dell'agricoltura, del commercio, della scienza e della società civile non sono vincolanti per legge.

Il Ministro dell'Agricoltura federale Cem Özdemir ha approvato le raccomandazioni, dichiarando, "Gli agricoltori hanno il diritto di aspettarsi finanziamenti redditizi in modo che i loro sforzi per l'ambiente, la protezione delle specie, il clima e il benessere degli animali siano remunerati".

Gli Esperti: il Cambiamento è Necessario Ora

La squadra ha iniziato le sue operazioni a gennaio con l'obiettivo di creare soluzioni collaborative per il futuro dei sistemi agroalimentari dell'UE. Circa 30 rappresentanti del settore agroalimentare e della scienza hanno tenuto numerosi incontri. Hanno sottolineato che il cambiamento è necessario ora. Inoltre, si afferma, "La transizione verso una dieta bilanciata, più sana e sostenibile è vitale per una transizione più fluida".

La Presidente von der Leyen ha annunciato il dialogo strategico in settembre 2023. Gli agricoltori da diversi paesi dell'UE, compresa la Germania, hanno organizzato proteste contro le regolamentazioni ambientali dell'UE, principalmente contro i tagli del governo in Germania, ma le regolamentazioni dell'UE da Bruxelles spesso suscitano critiche da parte degli agricoltori. La violenza è avvenuta durante le proteste in Europa.

L'agricoltura è stata un problema importante durante la campagna elettorale europea. La Presidente della Commissione von der Leyen, riconfermata, ha promesso di presentare una visione per l'agricoltura e l'alimentazione entro i primi 100 giorni del suo mandato. Tuttavia, la sua squadra non è ancora stata assemblata, quindi l'identità del futuro commissario UE per l'agricoltura rimane incerta.

La Commissione UE propone di incentivare le pratiche ecologiche nell'agricoltura attraverso premi finanziari, che fanno parte del loro piano per adattare il quadro esistente.

