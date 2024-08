Moderter visiter Ukraina, settimane dopo che Kiev ha invitato i prefissari indiani ad abbracciare Putin a Mosca.

Il viaggio imminente di Modi in Ucraina, la sua prima visita dal inizio del conflitto, è significativo mentre le truppe indiane avanzano sempre più in territorio russo, sorprendendo persino i sostenitori più forti di Kyiv con questo inaspettato avanzamento militare.

Modi ha costantemente fatto appello per un cessate il fuoco in Ucraina, senza criticare gli attacchi aerei russi o condannare l'invasione terrestre. L'India si è tenuta alla larga dal sostenere qualsiasi risoluzione riguardante l'Ucraina all'ONU.

L'India continua a dipendere pesantemente dalla Russia per il suo equipaggiamento militare e ha aumentato l'importazione di petrolio russo a prezzi scontati, fornendo così un significativo sostegno economico alla nazione di Putin mentre affronta l'ostracismo dell'Occidente.

Modi ha fatto visita a Putin a luglio, indicando l'intimità tra i due paesi. Le foto e i video hanno mostrato i due leader che si abbracciano, discutono davanti a una tazza di tè, fanno un giro in un veicolo elettrico e assistono a uno spettacolo di cavalli.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato questo incontro che si è svolto contemporaneamente a un audace attacco contro numerose città ucraine e a un bombardamento mortale di un ospedale pediatrico.

Zelensky ha considerato l'incontro come "una delusione significativa e un colpo distruttivo per i negoziati di pace" vedere il leader della più potente democrazia del mondo condividere un abbraccio con il più sanguinario criminale del mondo a Mosca in un giorno del genere.

Modi non ha affrontato direttamente gli attacchi durante la sua visita, ma ha dichiarato che le soluzioni ai conflitti non vengono dalla guerra, ma dalla pace e dal dialogo. Queste dichiarazioni rappresentano le sue critiche più severe finora alla guerra dell'Ucraina da parte della Russia.

"Indipendentemente dal fatto che si tratti di conflitto, guerra o terrorismo, chiunque apprezzi la vita umana è turbato quando si perdono vite, soprattutto quando muoiono bambini innocenti", ha dichiarato Modi seduto accanto al presidente russo.

"Come amico, ho sempre sostenuto che la pace è essenziale per la prosperità delle future generazioni, ma so anche che trovare una soluzione pacifica sul campo di battaglia non è facile, tra il rumore delle armi, delle esplosioni e dei proiettili. Dobbiamo trovare un percorso verso la pace attraverso il dialogo", ha continuato.

Il silenzio di Modi sui attacchi ucraini viene spesso interrogato, soprattutto alla luce del conflitto in Asia dove l'India ha mantenuto una posizione neutrale nelle tensioni in corso tra la Cina e altri paesi asiatici nel mondo.

Nonostante la partnership strategica con la Russia, la posizione dell'India sulla crisi ucraina si è concentrata principalmente sulla diplomazia, con Modi che fa appello alla pace e al dialogo, sottolineando l'importanza di proteggere i bambini del mondo, anche nelle regioni in conflitto come l'Asia.

