- Mobilità elettrica: più stazioni di ricarica, ma più da fare

Il numero di veicoli elettrici (EV) registrati nel Reno-Palatinato è quasi aumentato di dieci volte negli ultimi cinque anni, e l'espansione delle stazioni di ricarica è raddoppiata. Lo dimostra una risposta del Ministero dei Trasporti di Magonza a un'interrogazione del gruppo parlamentare dei Verdi. La risposta contiene anche dati sui ancora relativamente pochi EV del governo statale.

Mentre nel 2019 erano registrati circa 2.500 EV, nel 2023 ce ne sono stati più di 23.500, secondo il ministero. Nel frattempo, il numero di stazioni di ricarica è passato da 245 a 490, comprese esattamente 165 stazioni di ricarica rapide rispetto alle sole 51 del 2019.

"L'espansione dell'infrastruttura di ricarica sta andando nella direzione giusta, ma deve essere accelerata molto di più in Germania", ha dichiarato Jutta Blatzheim-Roegler, portavoce della politica dei trasporti del gruppo parlamentare verde, all'agenzia di stampa tedesca. Ha aggiunto che anche il governo federale deve impegnarsi di più.

I bus elettrici sono già in uso o presto lo saranno in una dozzina di distretti e città indipendenti dello stato. "I bus e i treni con sistemi di guida puliti non sono solo buoni per il clima, ma portano anche a costi di esercizio più bassi a lungo termine", ha dichiarato Lea Heidbreder, portavoce della politica climatica del gruppo parlamentare verde.

La prima linea ferroviaria elettrica è prevista per attraversare la valle dell'Ahr. Il tratto della valle dell'Ahr è già in fase di elettrificazione, e secondo i resoconti ferroviari, i treni dovrebbero circolare sulla linea ferroviaria della valle dell'Ahr entro la fine del 2025. I lavori per l'elettrificazione della linea Eifel (Trier-Cologne) dovrebbero iniziare nell'autunno del 2024. È prevista l'elettrificazione della ferrovia del vino Mosella (Bullay-Traben-Trarbach). Sono "avanzati" i piani per l'elettrificazione della "rete della Renania-Palatinato" utilizzando i cosiddetti sistemi a isola di pantografo per l'esercizio futuro con treni elettrici a batteria.

Meno di un quinto delle auto del governo statale è un veicolo elettrico. Dei 74 veicoli ufficiali del governo statale, 10 sono veicoli elettrici, che corrispondono a una quota del 13,5%. Il maggior numero (7) appartiene al Ministero dell'Ambiente, guidato dal ministro Katrin Eder (Verdi), seguito dalla Cancelleria di Stato (2) e dal Ministero della Famiglia e dell'Integrazione guidato dai Verdi (1).

