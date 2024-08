- Mobilità completamente elettrica grazie a un wallbox E.ON

**Vinci una E.ON smart wallbox per la tua auto elettrica. La E.ON Drive vBox smart connessa può essere facilmente integrata tramite LAN e WLAN. Il suo design rende l'operazione semplice: basta collegare e caricare la tua auto elettrica. La pratica display a LED a colori ti permette di vedere lo stato del processo di carica in qualsiasi momento. La potenza di carica arriva fino a 11 kW e può caricare completamente la tua auto durante la notte. La scatola presenta anche un sistema RFID, garantendo che solo tu possa caricare, anche se la wallbox è accessibile al pubblico. Inoltre, consente il controllo orientato alla rete secondo la § 14a EnWG e ha rilevamento integrato della corrente di guasto in CC. E per coloro che preferiscono controllare la scatola con un'app, puoi utilizzare l'app E.ON Home gratuita per avviare e fermare i tuoi processi di carica.

Partecipa ora al concorso e con un po' di fortuna la tua auto elettrica presto potrà caricarsi con l'elettricità proprio sulla tua soglia di casa.

Per maggiori informazioni, visita eon.de/e-mobility

Nota che il prezzo attuale della wallbox può essere trovato su eon.de/e-mobility*; il concorso non include il cavo (costa 199 euro) o i costi di installazione (che variano a seconda delle condizioni locali).

Stiamo regalando 1 E.ON Drive vBox smart 11 kW (senza cavo). Il termine per la partecipazione è il 13 settembre 2024. Buona fortuna!

Fornitore: E.ON Energie Deutschland GmbH, Monaco

Il vincitore del concorso sarà entusiasta di scoprire che la sua auto elettrica verrà caricata con la E.ON smart wallbox vincente. Nella notte di carica, l'auto si ricaricherà completamente grazie alla potenza di carica della wallbox fino a 11 kW.

Leggi anche: